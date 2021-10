Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế: Lũ đang lên, nhiều người mất tích

Mưa to đã khiến cho mực nước sông tại các tỉnh Thừa Thiên- Huế và Quảng Trị lên cao, ba người mất tích.

Tại Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị, từ ngày 16-10 xuất hiện mưa to và rất to khiến nước tại các con sông trên địa bàn dâng cao; nhiều nơi thấp trũng đã bất đầu ngập úng.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.

Thừa Thiên – Huế: Vào sáng cùng ngày, tin từ UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) cho biết, tại biển này sóng biển dâng cao khiến nước tràn vào khu vực dân cư. Người dân tại vùng trọng yếu đang được lực lượng chức năng tiếp được được di chuyển đến nơi an toàn.

Tại Quốc Lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) vào sáng cùng ngày, nước lũ dâng cao khiến nhiều đoạn đường bị ngập, phương tiện rất khó khăn trong việc đi lại. Lực lượng chức năng vẫn đang điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn.

Về thông tin hai vợ chồng ông T.M.Đ (SN 1954) và vợ là bà V.T.T (SN 1955) cùng trú thị xã Hương Trà mất tích khi đi đánh cá trên sông Bồ vào chiều ngày 16-10, Lãnh đạo thị xã Hương Trà cho biết, các lực lượng đang triển khai 4 ghe, đò đi 2 dọc 2 bờ sông để tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích khi bủa lưới bắt cá trên sông Bồ. Tuy nhiên đến sáng cùng ngày vẫn chưa tìm thấy.

Người dân ở huyện Quảng Điền những nơi thấp trũng đi lại bằng thuyền.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, mưa lớn trong những ngày qua khiến mực nước trên các sông ở địa phương này đang lên. Cụ thể, Mực nước lúc 10 giờ ngày 17-10 trên sông Hương tại Kim Long đạt 1,25m, trên báo động 1 là 0,25m.

Đặc biệt, trên sông Bồ tại Phú Ốc hiện đã đạt 2,92m, dưới báo động 2 là 0,08m. Từ 8 giờ sáng nay, hồ chứa thủy điện Hương Điền nằm ở thượng nguồn sông Bồ đã thực hiện lệnh vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 800-1000m3/s.

Sóng lớn khiến nước biển tràn vào khu dân cư tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.

Được biết, trong 24 giờ qua, lưu vực hồ Hương Điền có mưa rất to, lượng mưa đo được ở các trạm dao động từ 200-250mm, dự báo tiếp tục có mưa to đến rất to. Mưa to kèm thủy điện điều tiết lũ khiến cho một số khu vực thấp trũng huyện Quảng Điền, nằm ở hạ nguồn sông Bồ bị ngập, người dân di chuyển bằng thuyền.

Lực lượng chức năng, người dân tham gia tìm kiếm người mất tích trên sông Bồ.

Tại Quảng Trị: ông Hồ Văn Diên, Bí thư Đảng ủy xã Tà Long (huyện Đăk Rông) cho biết, trên địa phương có một người khi đi qua cầu tràn thuộc Km 28 (xã Tà Long) thì bị nước cuốn mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Người mất tích là anh H.V.D (21 tuổi, ở khóm 6 thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) bị nước cuốn vào tối 16-8. Ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng đã triển khai công tác tìm kiếm, đến sáng nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy người bị nạn.

Theo văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị từ ngày 16-10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, phổ biến từ 120-170 mm, có nơi to hơn Vĩnh Ô 210mm, Hướng Sơn 188 mm...

Mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ, chia cắt tại một số ngầm tràn tại nhiều xã trên địa bàn, cụ thể: Tràn Tà Rụt – A Vao đường vào trung tâm xã A Vao; Tràn Ba Lòng xã Ba Lòng, Cầu Tràn Đá Đò xã Ba Nang, Tràn Ly Tôn xã Tà Long; Cầu tràn khu tái định cư Húc Nghị xã Húc Nghì; Tràn Khe Nghi, Krang thôn Gia Giả xã Hướng Hiệp; Tràn Làng Cát, Cầu tràn Chân Rò, Tà Lềnh xã Đakrông;

Tràn Đakrông thôn A Rồng trên xã A Ngo (Quốc lộ 15 D) mực nước ngập sâu 0,5-2m gây chia cắt đường vào trung tâm xã Ba Nang, A Vao, Ba Lòng và các thôn Ly Tôn, xã Tà Long, thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp...

Đối với các điểm ngập lụt, chia cắt cắt, địa phương này cũng đang cử lực lượng ứng trực, cắm biển cảnh báo không cho người và phương tiện đi qua.

