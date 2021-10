Mưa lũ, sạt lở đất gây chia cắt nhiều nơi, đường Hồ Chí Minh ách tắc nghiêm trọng

Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Mưa lớn kéo dài liên tục từ chiều tối qua đến sáng nay khiến lũ trên các sông tại một số huyện của tỉnh Quảng Nam như Phước Sơn, Tây Giang, Đại Lộc, Nam Trà My dâng cao nhanh. Kèm theo đó là tình trạng sạt lở đất đá trên các tuyến đường huyết mạch khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt, giao thông bị ách tắc nghiêm trọng.

Sáng 17/10, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn đang có mưa rất to, nước trên các sông tiếp tục dâng cao. Do đó, các lực lượng tại huyện Phước Sơn đang túc trực để sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai.

Do mưa lớn nên công tác truy vết, xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn huyện Phước Sơn đã được tạm hoãn. Huyện Phước Sơn cũng đã lên phương án di dời dân ở những vùng trũng thấp, xung yếu, sạt lở đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Nước dâng cao gây chia cắt trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Vương, huyện Tây Giang.

Nhiều khu vực tại huyện Tây Giang bị chia cắt, cô lập do mưa lũ.

Sạt lở xảy ra tại nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Tây Giang, nhiều nơi giao thông bị chia cắt.

Tại huyện Tây Giang, ông Bhling Mia, Bí thư Huyện ủy cho biết, nước lũ dâng cao đã ngập sâu trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Vương, huyện Tây Giang khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Ngoài ra, tuyến đường ĐT606 và một số tuyến huyện lộ bị sạt lở, ngập sâu tại nhiều vị trí, nhất là đoạn từ trung tâm huyện lên xã Lăng và 4 xã vùng cao gồm Tr’hy, Axan, Gari, Ch’ơm. Do đó, 5 xã này tạm thời bị cô lập.

Để ứng phó với mưa lũ, lãnh đạo huyện Tây Giang đã chỉ đạo các xã trên địa bàn sẵn sàng triển khai phương châm “4 tại chỗ”.

Công an huyện Tây Giang tổ chức tuần tra kiểm soát, cảnh báo nguy hiểm tại những nơi ngập sâu, sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông, không cho người dân qua lại nguy hiểm. Công an các xã trên địa bàn huyện bám sát địa bàn, giúp đỡ nhân dân ứng phó với mưa lũ.

Nước lũ dâng cao, ngập sâu trên tuyến ĐT609, đoạn giáp ranh giữa xã Đại Đồng và Đại Lãnh, huyện Đại Lộc.

Đường Hồ Chí Minh tại Km 1407 (xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn) bị sạt lở đất gây tắc đường hoàn toàn.

Tại huyện Đại Lộc, mưa lớn, nước lũ dâng cao đã ngập sâu hơn 1m trên tuyến ĐT609 đoạn giáp ranh giữa xã Đại Đồng và xã Đại Lãnh khiến giao thông bị chia cắt. Đáng chú ý, tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km 1407 (xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn) đã xảy ra sạt lở đất xuống đường gây tắc đường hoàn toàn.

Hiện Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với các lực lượng có liên quan để nỗ lực giải phóng hiện trường, sớm phục hồi hoạt động giao thông thông suốt.

Tại huyện Nam Trà My, do mưa lớn khiến nước lũ trên các sông đang dâng cao; một số tuyến đường đã xuất hiện tình trạng sạt lở nhỏ, lực lượng tại chỗ đang xử lý để khắc phục. Ngoài ra, một số hộ dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở, vùng trũng thấp cũng đã được di dời đến nơi an toàn.

Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/-mua-lu-sat-lo-dat-gay-chia-cat-nhieu-noi-duong-ho-chi-minh-ach-tac...Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/-mua-lu-sat-lo-dat-gay-chia-cat-nhieu-noi-duong-ho-chi-minh-ach-tac-nghiem-trong-i631721/