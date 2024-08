Quảng Nam xử lý người tung tin thất thiệt về di tích Chùa Cầu

Chiều 1-8, thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng Công an TP Hội An (Quảng Nam), cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh để điều tra, xác minh những người đưa thông tin sai lệch về di tích Chùa Cầu sau trùng tu.

Trưởng Công an TP Hội An cho hay sẽ xác minh để xử lý nghiêm theo quy của định pháp luật đối với những người đưa thông tin không chính xác về di tích Chùa Cầu.

Hai hình ảnh không cùng góc hoặc đã được chỉnh sửa được ghép vào để so sánh di tích Chùa Cầu trước và sau trùng tu. Ảnh: FB

Trước đó, một tài khoản facebook đăng hình ảnh ghép từ hai bức ảnh được cho là di tích Chùa Cầu trước và sau trùng tu.

Tuy nhiên, sau khi PV gửi hình này cho lãnh đạo UBND TP, Ban Quản lý bảo tồn di sản văn hóa TP Hội An thì được xác nhận đây là hai góc chụp khác nhau, thậm chí có dấu hiệu đã được chỉnh sửa.

Trên trang cá nhân, người này cũng đã đăng đàn xin lỗi: “Vụ Chùa Cầu tôi sai! Một là trùng tu, không phải phục dựng. Hai góc ảnh mái chùa (4 góc) cận cảnh khiến tôi nhầm lẫn 2 góc khác nhau… Tôi rất yêu di sản và thiên nhiên nhưng sai là sai và tình yêu đó không phải là lý do biện minh. Rất xin lỗi đội ngũ trùng tu chùa Cầu và bà con Hội An!”.

Một thông tin khác từ tài khoản facebook HL đăng tải nhiều hình ảnh kèm nội dung nghi ngờ “mất cắp khi bảo tồn?!”. Người này cho rằng sau trùng tu, di tích Chùa Cầu được sử dụng quá nhiều đĩa mới.

Tài khoản facebook HL đặt nghi vấn 'đĩa cổ' bị mất cắp khi trùng tu Chùa Cầu. Ảnh: TN

Như PLO thông tin, vừa qua mạng xã hội facebook xuất hiện hình ảnh được cho là di tích Chùa Cầu trước và sau trùng tu với nhiều chi tiết khác lạ. Có tài khoản facebook còn đặt nghi vấn “mất cắp khi bảo tồn” đối với các đĩa sứ trang trí trên mái Chùa Cầu.

Trả lời PV, ông Phạm Phú Ngọc, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản TP Hội An, khẳng định hình ảnh này là xuyên tạc, vu khống. Đồng thời, hai hình ảnh này không cùng một góc chụp.

Về phần đĩa dưới đuôi mái ngói, ông Ngọc cho hay đã được đánh số và tận dụng trở lại như vị trí cũ đến khoảng 80%. Hai đầu cầu chỉ thay một số vị trí đĩa đã mất hoàn toàn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, nghi ngờ hình ảnh đã được chỉnh sửa, không đúng thực tế.

Hình ảnh Chùa Cầu sau trùng tu. Ảnh: TN

“Khi trùng tu đều sử dụng lại các con giống cũ, những cái hư hỏng phải thay thế đều làm lại theo nguyên bản đúng 100 %, không có sai lệch”, ông Sơn khẳng định.

Ông Sơn cho rằng hình ảnh này được chụp ở hai vị trí khác nhau (một tấm phía trước và một tấm bên hông Chùa Cầu), hoặc hình ảnh được chụp ở di tích khác. Như vậy, không thể so sánh với nhau được.

Về nghi vấn cho cho rằng bị mất đĩa sứ dưới đuôi phần mái Chùa Cầu, ông Sơn cho hay hầu hết các đĩa cũ đều sử dụng lại khi thực hiện trùng tu. Đây cũng không phải đĩa cổ mà từ đợt trùng tu năm 1986 mới xuất hiện.

