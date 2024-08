Diện mạo mới của khu lăng mộ 3 vua triều Nguyễn sau trùng tu

An Lăng là khu mộ chung của ba vị vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân ở trên đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

So với các lăng tẩm khác của các vua khác, lăng mộ 3 vua triều Nguyễn này có kiến trúc đơn giản và khiêm tốn hơn.

Lăng tẩm gồm hai khu vực là Điện Long Ân và lăng mộ vua cùng hoàng hậu. Ảnh: NGUYỄN DO

Ở Điện Long Ân là một công trình được cất theo khuôn mẫu các ngôi điện có ở Huế. Trong điện hiện có án thờ của vua Dục Đức và vợ (ở giữa), vua Thành Thái và vua Duy tân ở hai bên. Ảnh: NGUYỄN DO

Tồn tại sau thời gian dài cùng với ảnh hưởng của thiên tai khiến khu lăng mộ 3 vua triều Nguyễn xuống cấp. Hình ảnh được chụp vào năm 2018. Ảnh: NGUYỄN DO

Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi lăng Dục Đức ở khu vực Điện Long Ân có diện tích 557m2, được hạ giải toàn phần; tu bổ nền móng. Việc tu bổ gia cố, bảo toàn tối đa hệ khung, hệ mái và các cấu kiện gỗ trong điện. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại khu mộ cũng được tu bổ, phục hồi, tôn tạo và lắp đặt các hệ thống điện chiếu sáng. Ảnh: NGUYỄN DO

Dự án được đầu tư hơn 51 tỉ đồng từ nguồn vốn địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, trong đó chi phí xây dựng là hơn 39 tỉ đồng. Thời gian thực hiện việc trùng tu, tu bổ này diễn ra trong 5 năm từ 2028 đến 2023. Ảnh: NGUYỄN DO

Khu vực mộ vua Dục Đức là vị hoàng đế thứ năm của triều đại nhà Nguyễn. Ông lên ngôi vua vào ngày 19-7-1883, nhưng tại vị chỉ được 3 ngày, ngắn nhất trong 13 vị vua triều Nguyễn. Ảnh: NGUYỄN DO

Những kiến trúc tại An Lăng được tu bổ, tôn tạo công phu, tỉ mỉ. Ảnh: NGUYỄN DO

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết trong thời gian đầu mở cửa, du khách sẽ được tham quan miễn phí di tích lăng Dục Đức mà không cần phải mua vé tham quan. Việc bán vé sẽ được thực hiện khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong ngày đầu mở cửa sau nhiều năm trùng tu, một số du khách trong và người nước đến tham quan di tích. Ảnh: NGUYỄN DO

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]