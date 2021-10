Quảng Nam thêm 129 ca Covid-19 tại 6 huyện thị, có nhiều học sinh, cán bộ xã

Quảng Nam đã tiêm vắc-xin cho 757.605 người Tới chiều 28-10, Quảng Nam đã nhận hơn 1,15 triệu liều vắc-xin (87,5% so với quyết định). Số vắc xin thực tế đã tiêm: 838.770 mũi tiêm (72,5% so với vắc xin đã nhận); Số người được tiêm: 757.605 người tiêm (60,5% số người cần tiêm); trong đó 81.165 đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi (6,5% số người cần tiêm). Có 411.730 người được tiêm vắc xin VeroCell và chưa ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm chủng. So với số liều vắc xin được nhận đợt 11: 5 huyện đã tiêm xong là Tiên Phước, Phú Ninh, Quế Sơn, Núi Thành, Nông Sơn; 3 huyện tiêm chậm nhất là Nam Trà My (42,7%), Tây Giang (60,3%) và Bắc Trà My (69,6%). Hiện tại toàn tỉnh đang triển khai tiêm: Đợt 11, vắc xin VeroCell với 450.000 liều; Đợt 12, vắc xin Pfizer để trả mũi 2 và tiêm mới mũi 1 cho đối tượng trên 60 tuổi, bệnh nền đang ổn định, phụ nữ có thai; Đợt 13, vắc xin Astrazeneca để trả mũi 2 cho đối tượng đã tiêm mũi 1.