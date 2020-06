Nhậm chức Giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Lê Hồng Nam nói gì?

Thứ Ba, ngày 30/06/2020 14:37 PM (GMT+7)

Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Lê Quý Vương trao quyết định và chúc mừng Đại tá Lê Hồng Nam. (Ảnh: CAND)

Tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sáng 30/6, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh, kể từ ngày 1/7/2020.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí cho Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Hồng Nam, tân Giám đốc Công an TP.HCM bày tỏ sự quyết tâm, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, khiêm tốn, gương mẫu, giản dị, tận tụy với công việc, nhanh chóng nắm bắt công việc mới, cùng tập thể Công an thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Hồng Nam là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an), sau đó được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An từ cuối năm 2018 đến nay.

Nguồn: http://danviet.vn/nham-chuc-giam-doc-cong-an-tphcm-dai-ta-le-hong-nam-noi-gi-50202030614381442.h...Nguồn: http://danviet.vn/nham-chuc-giam-doc-cong-an-tphcm-dai-ta-le-hong-nam-noi-gi-50202030614381442.htm