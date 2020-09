Quan điểm của VKSND TP HCM về vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu

Dựa trên các dữ liệu, chứng cứ quan trọng cũng như lời khai của nhân chứng, người liên quan; VKSND TP HCM kết luận Công an TP HCM không khởi tố vụ án hình sự vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu là có căn cứ.

Ngày 7-9, VKSND TP HCM cho biết đã có kết luận kiểm sát Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) rơi lầu, tử vong tại chung cư New Sài Gòn ở huyện Nhà Bè, TP HCM vào ngày 5-4.

Căn cứ vào kết quả xác minh, kết quả khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định pháp y tử thi, kết luận giám định pháp y bổ sung, kết luận giám định nguồn ADN tại khu vực lan can, giếng trời tầng 14; các tài liệu trích xuất file camera an ninh ở thang máy tầng 14 và tầng trệt block D2 của chung cư New Sài Gòn, VKSND TP HCM nhận định có cơ sở kết luận ông Bùi Quang Tín rơi từ giếng trời tầng 14 xuống đất tử vong.

Chung cư New Sài Gòn, nơi tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong

Nguyên nhân tử vong là do đa chấn thương, trong người ông Bùi Quang Tín có nồng độ cồn trong máu là 220 mg/110 ml, không có độc chất. Vụ việc không có dấu hiệu tội phạm nên Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ.

Từ đó, VKSND TP HCM kết luận Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP HCM theo khoản 1, điều 157 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. Với căn cứ này, VKSND TP HCM đã hoàn hồ sơ để Cơ quan CSĐT Công an TP HCM giải quyết theo thẩm quyền.

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 5-4, Công an TP HCM tiếp nhận tin báo về tội phạm của ông L.V.A. (SN 1962, ngụ huyện Nhà Bè) về việc ông A. trình báo ông Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong tại giếng trời tầng trệt Block D2, Chung cư New Sài Gòn vào lúc 17 giờ 20 ngày 5-4.

Kết quả xác minh thể hiện, vào lúc 12 giờ 29 phút ngày 5-4, ông Bùi Quang Tín mang theo chai rượu vang đến căn hộ của ông Trần Việt Dũng ở chung cư New Sài Gòn.

Lúc này, trong căn hộ của ông Dũng gồm có các ông Trần Việt Dũng, Nguyễn Đức Trung, Lê Trung Nhân, Nguyễn Anh Vũ, Bùi Hữu Toàn, Phùng Văn Ứng, Ông Văn Năm và Nguyễn Văn Nguyên đang ngồi ăn và uống rượu, bia.

Do nhà hết ghế ngồi, nên ông Dũng lấy 1 cái ghế gỗ màu trắng, không có phần lưng tựa (kết quả giám định là dấu vết gãy cũ) tại khu vực ban công phơi quần áo trong căn hộ để cho ông Tín ngồi.

Sau khi nhậu xong, những người trên lần lượt ra về, cụ thể: Lúc 15 giờ 22 phút, ông Vũ ra về rồi đến ông Nhân ra về. Đến lúc 16 giờ 30 phút, ông Dũng đưa các ông Toàn, Năm, Nguyên, Ứng xuống tầng trệt ra về.

Sau đó, ông Dũng quay lên căn hộ thấy ông Trung đang nằm nghiêng trên ghế sofa và ông Tín đang ngồi trên ghế sofa cạnh ông Trung. Khoảng 16 giờ 49 phút, ông Tín đòi ra về, ông Trung giữ lại không cho về và nói ông Tín cho số điện thoại của vợ ông Tín để ông Trung gọi điện cho vợ ông Tín đến đón về.

Tuy nhiên, ông Tín không đồng ý và ra khỏi căn hộ với ý định về nhà. Sau đó, ông Tín rơi từ tầng 14 xuống đất, tử vong.

Ông Trung đi ra lan can và chồm người qua lan can nhìn xuống dưới nhưng không thấy gì nên vào lại căn hộ ngồi. Lúc 17 giờ 36 phút, ông Dũng về đến chung cư gọi điện cho ông Trung nói đang ở tầng trệt và thông tin rằng ông Tín đã tử vong, kêu ông Trung xuống.

Kết quả khám nghiệm, kiểm tra hiện trường và kết quả ghi lời khai nhân chứng, nhìn thấy ông Bùi Quang Tín tự trèo qua lan can giếng trời tầng 14 và rơi xuống, phù hợp với dấu vết ADN của ông Bùi Quang Tín tồn tại trên lan can khu vực giếng trời của tầng 14 Block D2.

Kết quả giám định pháp y tử thi, giải thích kết quả pháp y tử thi, kết luận nguyên nhân tử vong của ông Bùi Quang Tín là do đa chấn thương. Trong người ông Tín có nồng độ cồn trong máu là 221mg/100ml, không có độc chất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, nguyên nhân tử vong là do ông Bùi Quang Tín tự rơi từ tầng 14 xuống tầng trệt Block D2 Chung cư New Sài Gòn. Vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

Căn cứ khoản 1, Điều 157 Bộ Luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Thông báo này được gửi đến các cơ quan chức năng và những người liên quan.

