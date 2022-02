Qua đường sắt không quan sát, ô tô bị tàu hỏa tông bẹp dúm

Thứ Bảy, ngày 12/02/2022 16:17 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chiếc xe con đã bị tàu hỏa tông bẹp dúm, kéo đi hàng chục mét sau khi băng qua đường sắt; tài xế may mắn thoát chết và được đưa đi cấp cứu.

Chiều 12-2, ông Phan Huy Hoàng - Chủ tịch UBND xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng giữa tàu hỏa và ôtô con, khiến tuyến đường xảy ra sự cố ách tắc.

Hiện trường vụ tai nạn

Sự việc xảy ra khoảng 8 giờ 45 cùng ngày trên tuyến đường sắt Bắc- Nam, đoạn qua địa phận thôn Kinh Châu, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Thời điểm này, xe con biển số Đà Nẵng do ông Trần Đình Chiến (SN 1957; ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) điều khiển trong lúc băng qua đường sắt, do thiếu quan sát đã va chạm với tàu hàng số hiệu VNR D18E-606 chạy hướng Nam - Bắc, lái chính là Phan Hải Lý và lái phụ là Phan Đình Định (đều ngụ TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Tài xế may mắn thoát chết dù chiếc ô tô bẹp dúm, biến dạng

Tàu hỏa tông mạnh khiến ôtô con bị kéo lê hàng chục mét, biến dạng và bẹp dúm. Tài xế xe con bị thương ở phần đầu, được đưa đi cấp cứu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, nhanh chóng thông tuyến đường sắt Bắc - Nam và xác định nguyên nhân.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/qua-duong-sat-khong-quan-sat-oto-con-bi-tau-hoa-tong-bep-dum-20220212...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/qua-duong-sat-khong-quan-sat-oto-con-bi-tau-hoa-tong-bep-dum-20220212145432495.htm