Phúc thẩm vụ "đất vàng" 15 Thi Sách: Cựu phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín hiện ở đâu?

Thứ Sáu, ngày 22/05/2020 10:16 AM (GMT+7)

Trong 10 ngày, Tòa cấp cao ban hành 2 văn bản liên quan cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín, 1 văn bản yêu cầu trích xuất ông Tín, 1 văn bản tạm ngừng đưa ông Tín đến tòa.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín đang điều trị bệnh. Ảnh: Tân Châu

Sáng nay (22/5), TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phiên phúc thẩm vụ ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng các đồng phạm trong vụ giao ‘đất vàng’ số 15 Thi Sách quận 1, TPHCM cho Cty CP XD Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm" làm Chủ tịch HĐQT).

Các bị cáo trong vụ 'đất vàng' 15 Thi Sách. Ảnh: Tân Châu

Đây là phiên xử được mở do có kháng cáo bản án sơ thẩm của các bị cáo. Trước đó vào cuối năm 2019, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín 7 năm tù, Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM) 6 năm 6 tháng tù, Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TPHCM) 5 năm tù, Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM) 4 năm tù và Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng Phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TPHCM) 3 năm tù - cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Cựu Giám đốc Sở TN&MT Đào Anh Kiệt kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Tân Châu

Sau án sơ thẩm, cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín chấp nhận án tù. Bị cáo Đào Anh Kiệt và ông Trương Văn Út xin giảm nhẹ án. 2 bị cáo Nguyễn Thanh Chương, Lê Văn Thanh kháng cáo xin miễn hình phạt tù.

Tại phiên xử sáng nay 22/5, ông Nguyễn Hữu Tín sẽ vắng mặt, theo tài liệu mà Tiền Phong đang có, ngày 5/5 TAND cấp cao tại TPHCM đã có công văn yêu cầu trích xuất ông Nguyễn Hữu Tín từ Trại giam Thủ Đức X230D- Bộ Công an về Trại giam CA TPHCM để phục vụ xét xử. Tuy nhiên vào ngày 15/5, TAND cấp cao tại TPHCM có văn bản đề nghị dừng trích xuất ông Nguyễn Hữu Tín.

Theo Tòa án, ông Nguyễn Hữu Tín có đơn và xác nhận của Trại giam Thủ Đức Z30D về tình trạng sức khỏe của ông Tín là “hiện huyết áp cao không ổn định, nhịp tim không đều, đang điều trị rối loạn lipid máu, tăng arid urie. Sức khỏe không đảm bảo cho việc đi chuyển”.

Ngoài đề nghị dừng trích xuất ông Tín vì lý do sức khỏe, Tòa án cũng nêu rằng, trong vụ án ông Tín không kháng cáo và chỉ liên quan đến lời khai của những bị cáo có kháng cáo.

Phiên xử phúc thẩm sang nay do thẩm phán Hoàng Thanh Dũng làm chủ tọa, cùng 2 thẩm phán Quảng Đức Tuyên và Mai Thị Tú Oanh. Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM giữ công tố tại tòa là 2 kiểm sát cao cấp là ông Nguyễn Mậu Hưng và Hồ Sỹ Hoàn.

Bị cáo Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TPHCM) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Tân Châu

Theo nội dung bản án sơ thẩm, năm 2014, Vũ ‘nhôm’ đã lợi dụng danh nghĩa “tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo Bộ Công an” ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký các văn bản gửi UBND TPHCM đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để được thuê, giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách, quận 1, TPHCM nhằm phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an.

Ông Nguyễn Hữu Tín khi tiếp nhận đề nghị về việc cho phép Cty CP XD Bắc Nam 79 được trực tiếp ký hợp đồng thuê đất tại số 15 Thi Sách thì đã không báo cáo Chủ tịch UBND TPHCM (lúc này là ông Lê Hoàng Quân), không giao Ban Chỉ đạo 09 tham mưu đề xuất mà đã bút phê chỉ đạo Sở TN&MT hướng dẫn thủ tục.

Các ông Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út đã tham mưu cho bị cáo Nguyễn Hữu Tín ký ban hành chủ trương, quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định.

Nhận được nhà đất 15 Thi Sách, Vũ ‘nhôm’ không sử dụng vào mục đích hoạt động nghiệp vụ của ngành mà thực hiện dự án xây dựng trên khu đất 15 Thi Sách nhằm thu lợi cá nhân.

Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM) và Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng Phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TPHCM) kháng án xin miễn phạt tù. Ảnh: Tân Châu.

Hành vi của Vũ ‘nhôm’ đã được xét xử trong phiên tòa khác. Thiệt hại vụ án cũng được quy cho Vũ ‘nhôm’ nên các bị cáo tại vụ án này không phải bồi thường, Tòa án chỉ xét xử hành vi phạm tội của các bị cáo.

Chiều 22/5, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (Cty Luật Viên An, bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Tín) giải thích lý do cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín không kháng án, chấp nhận 7 năm tù là ông Tín không thể ngờ lại bị người khác lợi dụng chính sách an ninh, từ một quyết định sai lầm dẫn đến hủy hoại tất cả. Ông Tín kháng cáo thì có thể được xem xét giảm án 1-2 năm. Thời gian đó không bù đắp lại được nỗi đau buồn ông Tín đang gánh chịu.

“Ông Nguyễn Hữu Tín không đến tòa, nhưng ông có yêu cầu luật sư đến tham gia phiên phúc thẩm” – Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang thông tin thêm.

