Lái xe chạy “cắt đuôi” tàu bay đang lùi tại Nội Bài

Thứ Ba, ngày 07/07/2020 12:00 PM (GMT+7)

Một lái xe thuộc CTCP Dịch vụ hành khách sân bay Nội Bài (Nasco) vừa bị lập biên bản do chạy cắt qua một tàu bay đang lùi.

Các phương tiện hoạt động trong khu bay phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, an toàn. Ảnh minh hoạ

Nguồn tin của Báo Giao thông cho hay, mới đây, Cảng HKQT Nội Bài đã phát hiện và lập biên bản một trường hợp lái xe vi phạm các quy định về an toàn trong khu bay.

Cụ thể, khi đang điều khiển phương tiện mang BKS: HAN3-0767.09 di chuyển trên đường công vụ R1, hướng từ Tây sang Đông, khi đến vị trí số 30, do không chú ý quan sát nên đã điều khiển phương tiện đi cắt qua phía sau tàu bay B789/VNA862.

Được biết, tàu bay này đang được kéo lùi từ vị trí đỗ ra đường lăn để thực hiện chuyến bay VN221 từ Hà Nội đi TP.HCM.

Vụ việc dù chưa uy hiếp an toàn bay xong đã vi phạm nghiêm trọng quy định an ninh an toàn trong khu bay.

Nam nhân viên được xác định tên T.A.Đ - nhân viên Công ty Cổ phần DVHK sân bay Nội Bài (NASCO). Vụ việc đã bàn giao cho Cảng vụ HKMB để xử lý theo quy định.

Trước đó, Báo Giao thông đã từng thông tin về không ít các vụ việc tương tự.

Hồi cuối tháng 2, cũng tại CHK quốc tế Nội Bài, ông N.H.M, lái xe thuộc Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) do thiếu quan sát, khi qua vị trí cầu hành khách số 34, lái xe này đã chạy cắt ngang giữa máy bay A350/VN-A890 thực hiện chuyến bay VN347 từ sân bay quốc tế Nagoya (Nhật Bản) về Nội Bài của Vietnam Airlines khi máy bay này đang lăn vào vị trí đỗ theo hệ thống dẫn đỗ tự động.

Một chuyên gia về an toàn hàng không cho hay: Theo quy định về an toàn, khi tàu bay lăn vào vị trí đỗ đã đối chuẩn với vị trí đỗ theo hệ thống dẫn đỗ tự động (VDGS), tất cả phương tiện qua khu vực này phải dừng lại đến khi hệ thống dẫn tàu vào đúng vị trí quy định, tàu bay dừng, tắt động cơ, chèn bánh.

Theo quy định tại Nghị định 162 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không, sẽ phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện trong sân bay không giữ khoảng cách an toàn với tàu bay theo quy định.

