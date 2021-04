"Phù phép” đưa người lên chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội, trốn lại Hàn Quốc

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 10:00 AM (GMT+7)

Nhiều người không đủ tiêu chuẩn vẫn được tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội đi thăm, làm việc tại Hàn Quốc rồi trốn ở lại.

Đài truyền hình Hàn Quốc MBC đưa tin về việc 9 người Việt Nam bỏ trốn

Vào ngày 6/5 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Đây là vụ án rất hy hữu vì các bị cáo đã “phù phép” để nhiều trường hợp không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội đi thăm, làm việc tại Hàn Quốc rồi trốn ở lại.

Vì tiền nhắm mắt làm liều

Trong vụ án này, có 3 bị cáo gồm: Lê Thị Liễu (SN 1986, Giám đốc Công ty CP GVA), Trịnh Bang Dũng (SN 1968, trú tại khối Trung Hòa 1, phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) và Ngô Xuấn Hiếu (SN 1969, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Có 5 bị cáo bị truy tố về tội “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” gồm: Lê Thị Xuân (SN 1978, nguyên là đại diện Văn phòng tư vấn du học Công ty CP Tư vấn du học quốc tế IEC); Nguyễn Thị Lương (SN 1984, trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); Trần Thị Tuyết (SN 1981, nguyên cán bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch - Đầu tư); Lương Mạnh Hùng (SN 1982, nguyên Giám đốc Công ty CP Đào tạo và Tư vấn giáo dục TD Việt Nam); Trần Phục Hưng (SN 1988, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn du học Nhật Bản Bắc Nam).

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2018 đến ngày 7/12/2018, lợi dụng nhu cầu của một số người muốn đi Hàn Quốc để lao động, tìm việc và chính sách của Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối đầu tư, kinh doanh với nước ngoài thông qua việc tham gia cùng các đoàn công tác của Đảng và Nhà nước tại nước ngoài, các bị can trong vụ án đã tổ chức, môi giới cho 6 người trốn đi Hàn Quốc để thu lợi bất chính.

Trong đó, Lê Thị Liễu đã tổ chức cho 4 người là Trần Văn Dũng, Ngô Huy Hào, Nguyễn Đình Cơ và Dương Hùng Quang trốn đi Hàn Quốc.

Quá trình thực hiện, Liễu tiếp nhận khách do Trịnh Bang Dũng, Ngô Xuân Hiếu, Lê Thị Xuân và Nguyễn Thị Lương môi giới. Liễu đã mua lại các công ty của người khác và lợi dụng tư cách pháp nhân công ty của người thân quen để làm thủ tục đưa khách vào làm lãnh đạo, nhân viên các công ty, chỉ đạo nhân viên hoàn thiện thủ tục hồ sơ để khách tham gia đoàn doanh nghiệp xuất cảnh đi Hàn Quốc, sau đó trốn ở lại.

Theo đó, đầu năm 2018, Liễu biết Hoàng Anh (đang sinh sống ở Đức) qua mạng xã hội. Hoàng Anh cho biết, ở quê Hoàng Anh (Nghệ An) nhiều người có nhu cầu xuất cảnh đi Hàn Quốc để lao động, kiếm việc làm.

Hoàng Anh nói nếu Liễu có điều kiện thì làm visa cho họ và Liễu đồng ý. Hoàng Anh giới thiệu khách cho Liễu thông qua cậu ruột của Hoàng Anh là Trịnh Bang Dũng. Chi phí làm visa đi Hàn Quốc mỗi người là 10.000 USD.

Sau đó, thông qua Hoàng Anh và Trịnh Bang Dũng, Liễu biết thêm Ngô Xuân Hiếu, Lê Thị Xuân và Nguyễn Thị Lương là những người làm dịch vụ tư vấn du học và xuất khẩu lao động.

Quá trình trao đổi, Trịnh Bang Dũng biết Liễu thu giá 10.000 USD/khách làm visa đi Hàn Quốc nên Dũng thỏa thuận với Hiếu, Xuân, Lương thu 11.500 USD/khách; còn Hiếu, Xuân, Lượng tự thỏa thuận thu tiền của khách.

Từ tháng 3 - 6/2018, thông qua Trịnh Bang Dũng, Hiếu, Xuân, Lương, Liễu đã nhận được 4 bộ hồ sơ của người cần xuất cảnh đi Hàn Quốc là Nguyễn Đinh Cơ, Dương Hùng Quang, Trấn Văn Dũng và Ngô Duy Hảo.

Trong đó, Nguyễn Đình Cơ và Dương Hùng Quang do Hiếu giới thiệu thông qua Trịnh Bang Dũng và Hiếu thỏa thuận với Cơ chi phí là 13.0000 USD, đặt cọc trước 1.000 USD; chi phí với Quang là 12.000 USD, đặt cọc trước 1.000 USD.

Trần Văn Dũng do Lương giới thiệu thông qua Hiếu với chi phí thỏa thuận là 12.000 USD, đặt cọc 22.755.000 đồng (tương đương 1.000 USD). Còn Ngô Duy Hảo do Xuân giới thiệu với chi phí là 12.500 USD, đặt cọc 1.000 USD.

Sau khi nhận được hồ sơ của 4 khách nêu trên, Liễu đã sử dụng pháp nhân của công ty người quen, đồng thời vào mạng internet tìm mua các công ty bằng hình thức chuyển nhượng. Mục đích để đưa các khách vào đứng tên lãnh đạo, nhân viên công ty, tạo thuận lợi cho khách trong việc xin cấp visa xuất cảnh.

Cụ thể, Liễu đưa Dương Hùng Quang vào làm nhân viên Công ty Hưng Cúc do Lý Thái Hưng làm giám đốc; Ngô Duy Hảo làm nhân viên rồi Phó giám đốc Công ty Freshtech Vina do Lê Ngọc Vỹ là em trai Liễu làm giám đốc. Còn Trần Văn Dũng được Liễu đưa làm Giám đốc Công ty Hà Phát (công ty này do Liễu mua lại của Nguyễn Thị Nga) và Nguyễn Đình Cơ làm Giám đốc Công ty HLA (công ty này Liễu mua lại của Nguyễn Đức Tuấn).

Trốn đi nước ngoài bằng chuyên cơ

Ngày 6/8/2018, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội có văn bản đề nghị Bộ KH&ĐT chủ trì, tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại Trung Quốc và Hàn Quốc từ ngày 25/9 - 2/10/2018.

Sau đó, do lịch thay đổi nên đoàn chỉ thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 4/12 - 7/12/2018. Để tổ chức đoàn doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT giao cho Cục Đầu tư nước ngoài, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc thuộc Cục Đầu tư nước ngoài triển khai thực hiện.

Liên quan đến vụ án này còn có nhiều đối tượng, trong đó có một số tổ chức, cá nhân thuộc Bộ KH&ĐT, Cục Đầu tư nước ngoài, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc, Vietravel. Tuy nhiên, theo Viện KSND tối cao, quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban tổ chức không biết các bị can cùng những người liên quan trong vụ án đã lợi dụng việc tham gia đoàn doanh nghiệp để tổ chức cho khách trốn đi Hàn Quốc.

Ngày 27/8/2018, Bộ KH&ĐT phát thư mời và biểu mẫu để các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia. Theo quy định của ban tổ chức, đối tượng tham gia là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư, thương mại…

Sau khi tiếp nhận thông tin, Liễu đã chỉ đạo nhân viên của mình làm thủ tục, hồ sơ đăng ký cho Liễu và các khách tham gia đoàn doanh nghiệp theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

Theo đó, Liễu tham gia với tư cách là Giám đốc Công ty GVA; Hùng Quang là trợ lý kinh doanh của Công ty Hưng Cúc; Ngô Duy Hảo là Phó giám đốc Công ty Freshtech Vina; Trần Văn Dũng là Giám đốc Công ty Hà Phát. Liễu còn giúp Lý Thái Hưng tham gia đoàn doanh nghiệp.

Sau khi được Ban tổ chức phê duyệt hồ sơ, Liễu đã ký hợp đồng dịch vụ với Vietravel và nộp 137.960.000 đồng để thanh toán phí dịch vụ.

Ngày 3/12/2018, sau khi được cấp visa, Liễu thông báo để Dũng, Hiếu, Xuân và Lương thu tiền của khách nộp cho Liễu theo thỏa thuận.

Ngày 4/12/2018, Liễu cùng 4 khách bay đi Hàn Quốc; trong đó Liễu, Hảo, Cơ, Dũng đi chuyên cơ cùng đoàn doanh nghiệp, Hùng Quang đi máy bay thương mại. Trong thời gian ở Hàn Quốc, theo hướng dẫn của Liễu, Hảo, Dũng đã tạo lý do đi gặp đối tác để lấy lại hộ chiếu, tách đoàn và trốn ở lại Hàn Quốc. Sau đó Hảo và Dũng bị cơ quan chức năng của Hàn Quốc phát hiện, trục xuất về nước.

Hùng Quang đi máy bay đến Hàn Quốc và bỏ trốn ở lại. Riêng Nguyễn Đình Cơ, sau khi mượn lại hộ chiếu, Cơ gặp Liễu hỏi ý kiến để tách đoàn bỏ trốn. Do biết Ban tổ chức đã phát hiện có người tách đoàn nên Liễu đã thuyết phục Cơ về cùng đoàn và Cơ đồng ý.

Tương tự, Lê Thị Tuyết tổ chức cho 2 người là Ngô Khánh Hoàng và Phạm Văn Đức trốn đi Hàn Quốc. Quá trình thực hiện, Tuyết đưa Ngô Khánh Hoàng vào làm nhân viên công ty của người thân quen, làm thủ tục hồ sơ để Hoàng tham gia đoàn doanh nghiệp đi Hàn Quốc, sau đó trốn ở lại.

Ngoài ra, Tuyết còn cấu kết với Lương Mạnh Hùng làm thủ tục cho Phạm Văn Đức vào làm công ty của Hùng và làm hồ sơ để Đức tham gia đoàn doanh nghiệp. Hiện Đức đã về Việt Nam.

Cụ thể, Tuyết là nhân viên Tạp chí Kinh tế và Dự báo của Bộ KH&ĐT nên biết được việc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc được giao chủ trì thành lập đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội đi thăm và làm việc tại Hàn Quốc. Sau đó, Tuyết thông tin cho người quen là Hoàng Thị Thúy Hồng làm ở Công ty TD Việt Nam do Lương Mạnh Hùng làm giám đốc. Hồng báo tin cho Hùng biết và Hùng đã gặp Tuyết và được Tuyết cung cấp thông tin là mỗi doanh nghiệp được đăng ký 2 người tham gia.

Sau đó Hùng gặp bạn là Trần Phục Hưng và nói với Hưng ý định đi Hàn Quốc theo đoàn doanh nghiệp, Hưng đã nhờ Hùng tìm cách đưa Nguyễn Văn Đức xuất cảnh đi Hàn Quốc để lao động, tìm việc làm.

Hùng nhờ Tuyết làm thủ tục cho Hưng và Đức cùng đi Hàn Quốc. Tuyết hướng dẫn Hùng làm hồ sơ bổ nhiệm Đức làm Trưởng phòng kinh doanh Công ty TD Việt Nam, còn Hùng đi với tư cách là giám đốc công ty. Hùng thỏa thuận chi phí cho Đức đi là 8.000 USD. Hưng đồng ý và đã chuyển cho Hùng trước 4.000 USD. Sau đó Hưng nhận của Đức 8.000 USD và chuyển cho Hùng 4.000 USD, Hùng đã đưa cho Tuyết 4.000 USD để lo chi phí cho Đức đi.

Ngày 4/12/2018, Hùng và Đức xuất cảnh đi Hàn Quốc theo Đoàn doanh nghiệp. Tối 6/12/2018, Hùng gặp người của Vietravel mượn lại hộ chiếu của Đức, đưa cho Đức để Đức trốn ở lại Hàn Quốc. Ngày 7/12/2018, Hùng về Việt Nam cùng đoàn doanh nghiệp. Đức trốn lại đến ngày 23/12/2019 bị cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện và trục xuất về Việt Nam.

Ngoài ra, Tuyết còn tổ chức cho Ngô Khánh Hoàng đi theo đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội đi Hàn Quốc rồi bỏ trốn ở lại.

Ngày 27/11/2018, Bộ KH&ĐT ra quyết định thành lập đoàn doanh nghiệp, ban hành văn bản đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam hỗ trợ cấp visa cho 86 cá nhân thuộc 44 doanh nghiệp. Đến ngày 2/12/2018, do một số doanh nghiệp đã đăng ký nhưng không tham gia, một số cá nhân không phải cấp visa vì đã có hộ chiếu công vụ hoặc thẻ APEC, Đại sứ quán Hàn Quốc đã cấp visa cho 53 cá nhân thuộc 35 doanh nghiệp, trong đó có Lê Thị Liễu, Trần Văn Dũng, Ngô Duy Hảo, Dương Hùng Quang, Nguyễn Đình Cơ, Lương Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Đức, Trần Văn Khang, Ngô Khánh Hoàng… tổng cộng 17 người. Đến ngày 7/12/2018, sau khi kết thúc lịch trình công tác, đã có 9/17 người nêu trên không cùng đoàn công tác về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã làm rõ 6/17 người được Liễu, Tuyết và đồng bọn tổ chức, môi giới trốn đi Hàn Quốc.

