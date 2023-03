Phụ huynh thắc mắc vì sao người lạ có thông tin cá nhân, Công an TP HCM nói gì?

Chiều 9-3, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu, Công an thành phố đã thông tin về việc lừa đảo phụ huynh chuyển tiền để cấp cứu con tại bệnh viện.

Ông Hà cho biết trong những ngày gần đây, Công an thành phố đã tiếp nhận tin báo, tố giác của người dân về việc bị một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn.

"Những người này mạo danh giáo viên, nhân viên bệnh viện điện thoại trực tiếp đến phụ huynh thông báo học sinh bị tai nạn đang được nhập viện cấp cứu tại bệnh viện. Đối tượng yêu cầu phụ huynh chuyển khoản vào tài khoản do đối tượng cung cấp để tạm ứng thanh toán viện phí. Nhiều phụ huynh vì tin lời đã chuyển tiền" – ông Hà cho biết.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu, Công an thành phố thông tin tại buổi họp báo

Để chủ động trong công tác phòng ngừa, Công an TP HCM đã phối hợp các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tuyên truyền, khuyến cáo những phương thức, thủ đoạn lừa đảo đến với người dân. Đồng thời tham mưu Ban chỉ đạo 138 gửi các sở, ban, ngành, quận, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo đến nhân dân.

Đặc biệt yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tuyên truyền, học sinh, phụ huynh bình tĩnh, thận trọng trong tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến thủ đoạn lừa đảo mới; khuyến cáo phụ huynh liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm khi cần nắm thông tin về việc học tập, sinh hoạt của con tại trường. Các cơ sở giáo dục tuyên truyền số điện thoại đường dây nóng của trường đến phụ huynh học sinh để liên hệ khi cần thiết.

Theo Công an TP HCM tính đến ngày 9-3, Công an đã tiếp nhận 4 tin báo từ cơ quan báo đài, 3 tin báo tố giác của người dân về vụ việc trên.

Trong đó, ngày 8-3, có 2 phụ huynh ở Củ Chi cũng bị các đối tượng gọi điện thoại, lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Tuy nhiên, do nắm bắt thông tin qua báo chí, nhà trường nên không chuyển khoản. Qua đó thấy được báo chí đã vào cuộc kịp thời cho người dân cảnh giác.

Ông Hà cho biết đối với tội phạm lừa đảo qua mạng rất tinh vi, có rất nhiều thủ đoạn khác nhau. Để tuyên truyền đến người dân, Công an TP HCM đã thành lập một trang thông tin trên Facebook tại địa chỉ: facebook@anm.catphcm (tên: Phòng Anh ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng CNC – Công an TP.HCM). Trong đó, công an thông tin các thủ đoạn của đối tượng để chia sẻ cho người dân nắm bắt, cảnh giác.

Trả lời thêm về việc liên quan đến các thông tin của học sinh, phụ huynh thì có thể bị lộ lọt như thế nào, có phải do nhà trường hay không, ông Hà cho rằng thông tin có thể lộ lọt bằng nhiều cách, do lỗ hổng bảo mật, liên quan đến cơ quan, doanh nghiệp… có thể thu thập trong hoàn cảnh nào đó và bán lại cho các cá nhân.

Cũng có nhiều trường hợp như phụ huynh, học sinh đến cửa hàng làm thẻ thân thiết hay đến các trung tâm học ngoại ngữ… đều phải cung cấp thông tin nên có nguy cơ bị lộ lọt.

"Cơ quan nhà nước đều có quy định quản lý chặt chẽ, kiểm tra bảo mật, an toàn… Kết quả cụ thể thì phụ thuộc quá trình điều tra, làm rõ. Công an TP HCM đã chỉ đạo công an quận huyện, cơ quan điều tra thu thập thông tin và xử lý"- ông Hà cho hay.

Không có chuyện lộ thông tin từ ngành giáo dục Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết hệ thống dữ liệu mà ngành giáo dục đang quản lý rất chặt. Khi nhận thông tin phản ánh về những cuộc gọi lừa đảo, Sở đã chủ động kiểm chứng toàn bộ thông tin của học sinh, phụ huynh. Tâm lý của phụ huynh thường rất hoang mang khi nghe tin con mình gặp chuyện nên theo phản xạ sẽ làm theo những gì người khác yêu cầu. Theo ông Minh, ngành giáo dục có những trang thông tin để đưa thông tin chính thức của ngành. "Không có chuyện lộ thông tin cá nhân từ hệ thống quản lý của ngành giáo dục"- ông Minh khẳng định và khuyến cáo phụ huynh cần cẩn trọng khi xem những thông tin trong một số nhóm, group hoặc các trang mạng. Trong quản lý, mỗi lớp đều có giáo viên chủ nhiệm nên nếu nhận được thông tin nào liên quan đến con mình, cần gọi cho giáo viên chủ nhiệm để xác minh trước. Bên cạnh đó, sau khi phối hợp, rà soát thông tin, phía Sở cũng xác định các thông tin mà kẻ gian nắm được là thông tin cũ từ nhiều năm trước, có thông tin còn sai không chính xác. Những thông tin này đều không giống với thông tin mà ngành giáo dục đang nắm. Ông Minh nói mỗi trường đều có đường dây nóng, nằm trên cổng thông tin của nhà trường nên phụ huynh hoàn toàn có thể chủ động để kết nối. Các cơ sở giáo dục phải công khai cách thức liên lạc để phụ huynh liên hệ ngay. Tới đây, ngành giáo dục sẽ phối hợp với Công an TP để chuyển giao thông tin, ngăn chặn kịp thời hiện tượng lừa đảo này.

