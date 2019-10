Phong tỏa đường, khám căn nhà nghi liên quan vụ nổ ở Cục Thuế Bình Dương

Thứ Năm, ngày 03/10/2019 20:24 PM (GMT+7)

Từ chiều nay, Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa tuyến đường ở khu vực trung tâm TP Thủ Dầu Một để khám xét một căn nhà

Đến 19 giờ ngày 3-10, công an thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa đường Võ Thành Long thuộc phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một. Tuyến đường này đối diện phòng CSGT Công an tỉnh, gần siêu thị lớn, đây là khu vực trung tâm của Bình Dương. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ. Nhiều người cho rằng vụ khám xét này liên quan đến vụ nổ ở Cục Thuế Bình Dương.

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, một cán bộ Cục Thuế cho biết có nữ nhân viên làm ở Cục Thuế Bình Dương có cửa hàng kinh doanh ở khu vực này. Tuy nhiên chưa rõ căn nhà bị khám xét có phải là nhà của người này hay không.

Thông tin ban đầu, công an đang thực hiện khám xét một nhà bán tạp hóa và làm việc với những người ở căn nhà này.

Công an đang phong tỏa tuyến đường dẫn tới căn nhà

Trước đó, sáng 30-9, một vụ nổ bất ngờ xảy ra ở Cục Thuế Bình Dương. Phóng viên báo Người Lao Động đã liên hệ với người đứng đầu Công an tỉnh tuy nhiên nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được công bố.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, vụ nổ khiến một mảng tường lớn của nhà vệ sinh nằm trên tầng trên bị vỡ toác. Nhiều cửa kính của Cục Thuế vỡ tan do sức ép từ vụ nổ. Người dân ở cách Cục Thuế 1km vẫn nghe tiếng nổ rềnh vang. Khi họ chạy tới Cục Thuế xem thì thấy khói bốc lên cao.

Tuyến đường dẫn đến căn nhà khám xét

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, đã có mặt tại Cục thuế của tỉnh này (nằm trên Đại lộ Bình Dương) để chỉ đạo điều tra vụ việc. Lực lượng chuyên môn chuyên rà tìm chất nổ, bom mìn thuộc Quân đội cũng được trưng dụng đến hiện trường.