Phó Thủ tướng: Xử nghiêm chủ doanh nghiệp ép tài xế chạy xoay vòng

Tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng hơn 8.200 người trong năm 2018 Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết TNGT năm 2018 (tính từ ngày 16-11-2017 đến 15-11-2018), toàn quốc xảy ra trên 18.700 vụ, làm chết trên 8.200 người, bị thương trên 14.800 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ TNGT giảm trên 1.300 vụ, số người chết giảm 33 người, số người bị thương giảm 2.238 người. Số nạn nhân trẻ em dưới 18 tuổi bị thương vong do TNGT là trên 1.400 người, giảm 194 người so với năm 2017. Nguyên nhân hàng đầu gây ra TNGT là người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường chiếm trên 25%, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2017; vi phạm tốc độ xe chạy chiếm gần 8%; trên 10% do chuyển hướng không chú ý; 7,7% do vi phạm quy trình thao tác lái xe; 3,36% do sử dụng rượu bia, còn trên 30% số vụ TNGT chưa xác định nguyên nhân cụ thể. Năm 2018, theo thống kê sơ bộ, cả nước xảy ra 38 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm 137 người chết, 115 người bị thương, so với cùng kỳ 2017 giảm 13 vụ, giảm 17 người chết, giảm 30 người bị thương. Đặc biệt, trong quý III/2018, xảy ra 4 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe ôtô chở khách tại Kon Tum (16-6-2018), Cao Bằng (23-7-2018), Quảng Nam (30-7-2018) và Lai Châu (15-9-2018) làm 34 người chết, 37 người bị thương, đặc biệt là vụ TNGT tại Quảng Nam và Lai Châu có số người tử vong/vụ lớn nhất (13 người) trong 4 năm trở lại đây. "Nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu do tài xế: 4 vụ TNGT đều có phần nguyên nhân do sự chủ quan trong điều khiển phương tiện của tài xế. Vụ TNGT ở Quảng Nam, tài xế mệt mỏi, ngủ gật do làm việc quá thời gian quy định; 3 vụ còn lại đều có nguyên nhân từ thói quen chủ quan, không thực hiện nguyên tắc điều khiển xe đi đường đèo, xuống dốc dài, dẫn đến hệ thống hãm bị mất tác dụng, gây tai nạn" - ông Khuất Việt Hùng cho biết.