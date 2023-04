Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 119/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Thông báo nêu rõ, quý II/2023 sẽ là giai đoạn tăng tốc phát triển để tạo đà thực hiện cho được mục tiêu tăng trưởng của cả năm, nhu cầu vận tải và số lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tiếp tục tăng cao, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè 2023, tạo nên thách thức lớn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức đoàn kiểm tra của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại một số địa phương có tình hình tai nạn giao thông tăng cao trong quý I/2023.

Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra việc đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe đường bộ.

Bộ Giao thông Vận tải bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là dự án Luật Đường bộ và các thông tư quy định về xếp hàng hóa trên xe ôtô khi tham gia giao thông trên đường bộ, quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cầu Rạch Miễu 2…

Bảo đảm điều kiện an toàn giao thông, bố trí các điểm dừng/nghỉ tạm thời và sớm đầu tư hệ thống trạm dừng nghỉ dọc đường cao tốc, nhất là các dự án sắp đưa vào khai thác.

Tiếp tục rà soát, xử lý các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" tai nạn giao thông mới phát sinh. Cùng đó phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa lũ.

Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị của Bộ và Sở Giao thông vận tải các địa phương tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là khai thác có hiệu quả dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, camera gắn trên xe ôtô kinh doanh vận tải… Sớm phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của lái xe, chủ xe nhằm giảm nguy cơ tai nạn giao thông đối với xe ôtô kinh doanh vận tải.

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đường bộ và việc sử dụng các dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình phục vụ quản lý vận tải và bảo đảm an toàn giao thông tại các Sở Giao thông vận tải địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tiếp tục duy trì chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện, không thắt dây an toàn trên ôtô...

Nghiên cứu xây dựng, bổ sung hoàn thiện các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi tuyến đường, địa phương.

UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để khắc phục các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" tai nạn giao thông trên các tuyến đường do địa phương quản lý.

Đối với các tỉnh, thành phố có tai nạn giao thông tăng cao trong quý I, đề nghị tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của từng địa bàn, lĩnh vực để xảy ra tai nạn giao thông tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

