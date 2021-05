Tin tức 24h qua: Phó Giám đốc Công an Nghệ An nói về lý do không còng tay nghi phạm bắn chết 2 người

Thứ Bảy, ngày 01/05/2021 20:00 PM (GMT+7)

Lý do không còng tay nghi phạm nổ súng bắn chết 2 người ở Nghệ An; Thêm 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng; 1 người nhảy lầu, 6 người bị thương trong vụ cháy ở chung cư... là những tin tức được quan tâm nhất 24h qua.

Lý do không còng tay nghi phạm nổ súng bắn chết 2 người ở Nghệ An

Cao Trọng Phú bị áp giải ra xe chuyên dụng trong vòng vây của lực lượng công an. (Ảnh: Truyền hình ANNA)

Chiều ngày 30/4, sau nhiều giờ thuyết phục, Công an Nghệ An đã đưa Cao Trọng Phú - kẻ nổ súng bắn chết 2 người gây rúng động ở TP Vinh từ nhà riêng ra xe cảnh sát cơ động. Đáng chú ý, khi bị dẫn giải ra xe chuyên dụng, Phú không bị còng tay mà đang hút thuốc trong vòng vây của lực lượng công an.

Trả lời về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng nên nhìn nhận vụ việc ở góc độ nhân văn.

Cụ thể, chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân, động cơ phạm tội bên trong là gì. Ví dụ như đối tượng bị quẫn bách rồi thực hiện một việc gì đó. Sau đó được lực lượng chức năng, chính quyền địa phương động viên và gia đình người thân vận động, làm tư tưởng, đối tượng đã bình tĩnh trở lại và tự ý thức được, chấp hành việc vận động đó.

Ngoài ra, khoảng cách từ nhà ra xe của lực lượng chức năng rất gần.

Thêm nữa, việc còng tay chỉ nhằm phòng trường hợp đối tượng chống đối hoặc gây ra những việc ngoài ý muốn. Nhưng đi giữa vòng vây của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, người thân như thế thì không thể xảy ra việc đó được.

Thùng xốp “biết bay” khiến ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ

Tai nạn liên hoàn do thùng xốp “biết bay” gây ùn tắc trên Quốc lộ.

Hơn 9 giờ ngày 1-5, khi dòng phương tiện trên Quốc lộ 1, đoạn qua quận Bình Tân, TP HCM đang đông đúc thì xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 4 ôtô chạy hướng từ An Sương về An Lạc.

Nguyên nhân ban đầu do một tài xế ôtô 4 chỗ đang lưu thông trên đường thì phanh gấp vì thấy thùng xốp bị gió cuốn bay lên.

Hai ôtô và một xe tải 12 tấn chạy phía sau vì không kịp tránh, đã tông liên hoàn vào nhau.

Tại hiện trường, các phương tiện đều hư hỏng. Riêng ôtô biển số 51H-895.96 hư hỏng nặng, phần đầu và đuôi xe bị biến dạng. May mắn không có người bị thương.

Thêm 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 1/5, Việt Nam có tổng cộng 1.587 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 927 ca.

Chiều nay, nước ta ghi nhận 14 ca mắc mới, trong đó có 11 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

14 ca mắc mới (BN2929-BN2942) trong đó có 11 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (3 ca), Hà Tĩnh (3 ca) và Quảng Ninh (3 ca) và 03 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam.

3 ca ở Hà Nam được đánh mã bệnh nhân từ 2940-2942 (BN2940-BN2942), trong đó BN2941 là F1 (bạn) BN2899 và BN2940; BN2940 và BN2942 là F1 (vợ và ông nội) của BN2941; đều liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy, chùm ca bệnh COVID-19 ở Hà Nam đã tăng lên 10 người.

1 người nhảy lầu, 6 người bị thương trong vụ cháy ở chung cư

Lực lượng chức năng đưa những nạn nhân của vụ cháy đi cấp cứu.

Khoảng 10h15 ngày nghỉ lễ 1/5, người dân sống tại khu vực phát hiện lửa bùng lên tại tầng trệt dãy chung cư số 48, 50, 52 Trần Hưng Đạo. Lúc này, nhiều người hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành và báo cho lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, lửa bùng lên dữ dội. Lúc này có 4 công nhân đang thi công trên tầng 2 của chung cư la hét kêu cứu. Trong đó, 1 nam công nhân do quá hoảng sợ nên đã nhảy từ lầu 2 xuống đất, bị thương ở chân. 3 người còn lại cũng thoát được ra ngoài trong tình trạng bị bỏng.

Đến khoảng 10h30, đám cháy được khống chế. Khoảng 30 phút sau đó, trong lúc cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, có 2 người đàn ông bò ra từ tầng hai chung cư ra ngoài cầu cứu trong tình trạng bị thương do ngạt khói, bỏng. Lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đưa đi cấp cứu.

Cứu được 4 nữ sinh bị sóng biển cuốn, nam sinh xấu số tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối 30-4, tại bãi tắm tự phát qua thôn Tân An, xã Phú Thuận. Vào thời điểm này, một nhóm nam nữ sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế về tắm biển. Bất ngờ 4 nữ sinh viên bị sóng biển cuốn ra xa, kêu cứu. Ngay lập tức, nam sinh viên Nguyễn Văn Nh. (SN 1998, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bơi ra ứng cứu và lần lượt đưa các bạn vào bờ an toàn.

Tuy nhiên, Nh. đã kiệt sức do gặp sóng lớn nên đuối nước. Những người bạn và cư dân địa phương đã đưa được Nh. lên bờ, chở tới Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-24h-qua-pho-giam-doc-cong-an-nghe-an-noi-ve-ly-do-khong-cong-tay-nghi-pham-ban-chet-2-nguoi-50202115195939837.htm