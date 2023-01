Phó Giám đốc Công an Đồng Nai giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại

Chiều 10-1, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại kể từ ngày 10-1-2023.

Đến dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng các Ủy viên Ban TVTU, đại diện các ban, ngành của tỉnh.

Đại tá Nguyễn Xuân Thao phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAĐN.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thao được Bộ Công an tin tưởng, giao đảm nhận các trọng trách mới; ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Đại tá Nguyễn Xuân Thao trên lĩnh vực công tác được giao, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Xuân Thao trân trọng cảm ơn Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo Cục An ninh đối ngoại đã tin tưởng giao trọng trách. Trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Xuân Thao hứa sẽ tiếp tục phát hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, tháng 11-2019, ông Nguyễn Xuân Thao lúc đó là Trưởng phòng tham mưu của Cục An ninh đối ngoại đã được điều động về làm phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian công tác ở Đồng Nai, đại tá Nguyễn Xuân Thao phụ trách công tác an ninh.

