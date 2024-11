Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa làm Giám đốc Công an Ninh Bình

Chiều 4/11, tại Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Đinh Việt Dũng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng trên cương vị công tác mới, các cán bộ được điều động và bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, tỉnh Sơn La, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã tặng hoa, chúc mừng Đại tá Đặng Trọng Cường, tân Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; cho biết Bộ Công an sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho Đại tá Đặng Trọng Cường trong buổi lễ công bố quyết định tại Công an tỉnh Sơn La vào ngày 6/11.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Đinh Việt Dũng trân trọng cảm ơn Bộ Công an, Tỉnh ủy, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình hứa ở cương vị mới sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy hết khả năng để cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]