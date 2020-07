Phó Chủ tịch TPHCM Dương Anh Đức nói gì về cán bộ sai phạm vừa qua?

Thứ Ba, ngày 14/07/2020 18:30 PM (GMT+7)

Nói về cán bộ sai phạm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhìn nhận, đúng là có những 'con sâu làm rầu nồi canh' nhưng đại đa số cán bộ công chức TPHCM đã nỗ lực hết sức để phục vụ người dân, vì sự phát triển của TPHCM.

Ngày 14/7, tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 5 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 5. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM báo cáo kết quả kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 20 trước cử tri quận 5. Theo đó, kỳ họp đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Theo ông Dương Anh Đức, liên quan đến giải quyết các kiến nghị của cử tri, HĐND TPHCM đã tiếp nhận 163 ý kiến cử tri gửi về HĐND TPHCM, những ý kiến này đã được các sở ban ngành giải đáp.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh Văn Minh

Bên cạnh đó, phiên chất vất đã chất vấn 2 Giám đốc Sở Du lịch và Sở Văn hoá-Thể thao TPHCM, HĐND TPHCM đã ghi nhận những nỗ lực của hai sở này, đồng thời đề nghị hai sở này triển khai các đầu việc quan trọng sắp tới. Ngoài ra, tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 20, UBND TPHCM đã trình 14 tờ trình, HĐND TPHCM cũng thông qua 18 nghị quyết.

Về vấn đề bổ nhiệm cán bộ cũng như cán bộ sai phạm vừa qua, cử tri Mai Thanh Hà (quận 5) cho biết vừa qua TPHCM có nhiều cán bộ sai phạm và dính vào vòng lao lý. TPHCM cần có giải pháp cũng như xem lại quy trình đào tạo bổ nhiệm cán bộ. Trong đó quan trọng nhất là công tác đào tạo cán bộ.

Cử tri Mai Thanh Hà. Ảnh Văn Minh

Nhắc lại những cán bộ sai phạm, ông Mai Thanh Hà cho rằng vì sao ông Tất Thành Cang có sai phạm mà vẫn làm đại biểu HĐND TPHCM, giữ một vị trí trưởng ban một ban của thành phố.

"Cán bộ là tinh tuý của đất nước, của TPHCM. Do đó rất mong các đại biểu nhân dân lắng nghe cử tri nhiều hơn nữa cũng như có những hành động cụ thể để giải quyết những ý kiến tâm huyết của cử tri", cử tri Mai Thanh Hà gửi gắm.

Trả lời ý kiến của cử tri, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết ghi nhận tiếp thu các ý kiến của cử tri. Đồng thời ông Đức cũng thông tin thêm đến các cử tri những thông tin cử tri thắc mắc. Trong đó thông tin tiến độ giải quyết xử lý kiến nghị cử tri, chương trình sữa học đường mà thành phố đang triển khai.

Trước vấn đề công tác cán bộ mà cử tri phản ánh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, TPHCM là đô thị đặc biệt có khối lượng công việc rất lớn. Trung bình mỗi năm, 20 sở ban ngành TPHCM giải quyết xử lý trên 16 triệu hồ sơ của người dân, so với các tỉnh thành khác thì có quy mô rất lớn gấp hàng trăm lần. Tuy nhiên về số lượng cán bộ xử lý công việc thì không nhiều hơn bao nhiêu. Do đó rất mong cử tri, người dân thành phố chia sẻ.

Nói về cán bộ sai phạm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhìn nhận, đúng là có những 'con sâu làm rầu nồi canh' nhưng đại đa số cán bộ công chức TPHCM đã nỗ lực hết sức để phục vụ người dân, vì sự phát triển của TPHCM. TPHCM hiện nay đang nỗ lực thuyết phục trung ương nâng tỷ lệ ngân sách được giữ lại để phục vụ đầu tư cho thành phố.

"Phê phán bao giờ cũng dễ, xây dựng mới khó... Ai thực sự ngồi làm việc mới thấy nhìn ra cái sai, thiếu sót không phải khó nhưng giải quyết vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay là không dễ dàng. Vừa tốn sức lực, tốn cả tâm lực nên mong cử tri, bà con thành phố đồng cảm chia sẻ", ông Dương Anh Đức bày tỏ và cho biết thêm, TPHCM luôn luôn lắng nghe, tiếp thu tất cả ý kiến đóng góp, phản biện của cử tri TPHCM để cùng chung tay xây dựng, đóng góp chung cho sực phát triển của thành phố.

Vừa qua, ngày 11/7, Cơ quan CSĐT-Bộ Công an tiếp tục khởi tố thêm các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng gồm ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó khởi tố các ông Trần Vĩnh Tuyến (Sinh năm 1965, Phó Chủ tịch UBND TPHCM); ông Trần Trọng Tuấn (Sinh năm 1969, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM); ông Phan Trường Sơn (Sinh năm 1967, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM), Trần Quốc Đạt (Sinh năm 1963, Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản) và Lê Tấn Hòa (Sinh năm 1977, chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, cùng thuộc Sở Xây dựng TPHCM).

