Phạt nặng thanh niên dương tính với ma túy "biểu diễn" trên xe máy

Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) đã lập biên bản tạm giữ xe máy và xử phạt Võ Văn Tâm (18 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hoà) số tiền 9 triệu đồng. Cụ thể, lỗi điều khiển mô tô không đội nón bảo hiểm phạt 500.000 đồng; không giấy phép lái xe phạt 1,5 triệu đồng và dùng chân điều khiển mô tô (phạt 7 triệu đồng).

Công an đồng thời ra quyết định xử phạt bổ sung (số tiền 1,4 triệu đồng) đối với chủ phương tiện vì giao xe cho người không có giấy phép lái xe.

Tâm tại cơ quan công an. (Ảnh nhỏ ghi lại Tâm điều khiển xe máy bằng chân)

Trước đó, ngày 13-10, Tâm điều khiển xe máy biển số 60F2-931.36 trên đường Hà Huy Giáp, hướng Công viên Biên Hùng-Mũi Tàu.

Khi đến đoạn phường Quyết Thắng, Tâm dùng chân phải gác lên ghi đông để điều khiển xe máy. Lúc này, bạn của Tâm chạy xe máy đi bên cạnh lấy điện thoại ra quay clip và đăng lên trang cá nhân.

Làm việc với công an, Tâm đã thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của mình. Qua test nhanh ma tuý, Công an TP Biên Hòa xác định Tâm dương tính với chất ma túy.

Riêng 1 thanh niên khác cũng dùng chân điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Hoà, TP Biên Hoà, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

