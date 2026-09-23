Phát hiện xe máy nằm dưới ao nước ở Hà Nội

Khu vực phát hiện xe máy được đăng tải lên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện xe máy nằm dưới ao nước thôn Hoàng Kỳ, xã Dân Hòa, Hà Nội.

Người dân thông tin, chiếc xe hiệu Yamaha mang BKS 20H1-151.XX, chưa xác định chủ nhân.

Tại hiện trường, xe máy nằm sát mép ao, hở phần đuôi xe. Nhiều người dân đã đăng tải lên mạng tìm chủ nhân chiếc xe.

Sau đó, cơ quan chức năng đã vớt xe lên và đưa về trụ sở.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Dân Hòa xác nhận sự việc và cho biết, tài xế được đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân đang được Công an xã Dân Hòa xác minh, làm rõ.