Phát hiện vật nghi mìn tự chế trong khuôn viên khách sạn

Thứ Bảy, ngày 02/04/2022 17:31 PM (GMT+7) Chia sẻ

Chiều 2-4, lãnh đạo Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho biết Công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương điều tra vụ nghi đặt vật gây nổ vào khách sạn.

Trước đó, đêm 25-3, anh T.Đ.T. (30 tuổi, trú huyện An Lão) nhận được thông tin về việc có người nhắn tin đe dọa đã đặt mìn trong khuôn viên khách sạn B.A. (địa chỉ xã An Tiến, huyện An Lão) do bố anh T. làm chủ và sẽ cho kích nổ từ xa.

Ngay sau khi nhận thông tin, anh T. và người thân rà soát, kiểm tra toàn bộ khách sạn. Qua đó, anh phát hiện một vật thể hình trụ, được bọc bên trong chiếc tất.

Vật này có đường kính khoảng 5 cm, dài 7 cm, có hai đầu kim loại nhô ra, nghi là mìn tự chế. Ngay sau đó, anh T. cùng người thân trình báo cơ quan công an.

Anh T. cho biết trước đó, gia đình cũng từng nhiều lần nhận được tin nhắn của đối tượng lạ với nội dung đe đọa đặt vật liệu nổ vào khách sạn.

Nhận tin báo, Công an huyện An Lão phối hợp với lực lượng quân sự tới kiểm tra, thu giữ vật nghi mìn tự chế.

Lãnh đạo Công an huyện An Lão cũng cho biết ngay sau khi thu giữ tang vật, đơn vị đã gửi về Viện Khoa học kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an) để giám định có phải là bom mìn tự chế hay không.

Đồng thời, công an tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra, làm rõ đối tượng ném vật nghi là mìn vào khách sạn.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/phat-hien-vat-nghi-min-tu-che-trong-khuon-vien-khach-san-202204021648...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/phat-hien-vat-nghi-min-tu-che-trong-khuon-vien-khach-san-20220402164855275.htm