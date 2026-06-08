Phát hiện gần 40 bộ hài cốt thai nhi khi thi công mở rộng đường Tây Thành ở tỉnh Ninh Bình

Liên tục phát hiện hài cốt thai nhi dưới gốc cây, bờ tường

Sáng 8/6, các công nhân thi công dự án mở rộng đường Tây Thành, đoạn qua phường Hoa Lư (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã phải tạm dừng một phần công việc để phối hợp với Ban quản lý nghĩa trang địa phương tiến hành quy tập, chuẩn bị an táng cho các hài cốt thai nhi vừa được tìm thấy.

Quá trình mở rộng đường Tây Thành (tỉnh Ninh Bình) phát hiện nhiều bộ hài cốt thai nhi. Ảnh: TB

Theo ghi nhận, chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ (từ 7h đến 9h sáng ngày 8/6), tại một gốc cây trên công trường, các công nhân đã phát hiện từ 3 đến 5 bộ hài cốt thai nhi. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số hài cốt thai nhi được tìm thấy tại khu vực này đã lên đến gần 40 bộ.

Một công nhân chia sẻ: "Số lượng hài cốt dự đoán sẽ còn tăng lên nhiều nữa vì khu vực này ngày xưa vốn thuộc đất nghĩa trang, sau đó là nhà tang lễ của các bệnh viện tỉnh Ninh Bình. Khi đào đất lên, chúng tôi không khỏi xót xa khi thấy các hài cốt nằm rải rác quanh các gốc cây, góc bờ tường, hàng rào...".

Sẽ tổ chức an táng chu đáo theo phong tục địa phương

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, ngay từ khi bắt đầu khởi công mở rộng đường Tây Thành (đoạn đi qua khu vực Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cũ), đơn vị đã phát hiện một số tiểu sành nghi có hài cốt bên trong.

Đơn vị đã phát hiện một số tiểu sành nghi có hài cốt bên trong. Ảnh: TB

Dù các đồ an táng được sắp xếp rất chu đáo, nhưng do thời gian quá lâu năm, phần xương cốt bên trong đã phân hủy hết. Tuy nhiên, càng thi công sâu vào bên trong, đào móng mở rộng đường, phần lớn thứ tìm thấy lại là các túi bọc nghi chứa hài cốt thai nhi.

Trước tình hình trên, đơn vị thi công và các cơ quan chức năng đã lập tức triển khai phương án xử lý rốt ráo, đảm bảo tính nhân văn và tôn nghiêm cho các vong linh.

Thực hiện đầy đủ các nghi lễ theo phong tục tập quán. Ảnh: TB

Đại diện đơn vị thi công cho hay: "Ngay sau khi phát hiện, tất cả các hài cốt thai nhi đều được anh em công nhân cẩn thận bọc lại trong khăn táng, đặt vào tiểu sành mới và tập kết lại một địa điểm trang nghiêm.

Chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền để thực hiện đầy đủ các nghi lễ tâm linh theo phong tục tập quán, sau đó đưa các cháu về an táng ổn định tại nghĩa trang địa phương".

Hiện tại, công tác tìm kiếm và quy tập vẫn đang được các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng song song với tiến độ thi công dự án.