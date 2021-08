Phát hiện 30 F0 di chuyển trên đường qua khai báo y tế mã QR code

Thứ Ba, ngày 31/08/2021 18:53 PM (GMT+7)

Nhờ khai báo y tế qua mã QR code của Bộ Công an, Công an TP.HCM đã phát hiện 30 F0 di chuyển trên đường và 2 trường hợp làm giả giấy đi đường của lực lượng công an.

Chiều 31-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn, sau chín ngày thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Thượng tá Lê Mạnh Hà trả lời các câu hỏi của báo chí. Ảnh: TÁ LÂM

Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về việc triển khai khai báo y tế qua mã QR code của Bộ Công an từ hôm 29-8 đối với người dân lưu thông qua các chốt trạm kiểm soát dịch.

Theo ông Hà, ba ngày qua, tình hình lưu thông tương đối ổn định, không có tăng giảm đột biến và không xảy ra ùn tắc ở các chốt trạm kiểm soát trên địa bàn TP.HCM.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho rằng, nhờ có việc khai báo y tế qua mã QR code các chốt trạm kiểm soát, Công an TP.HCM đã phát hiện 30 F0 di chuyển trên đường. Cũng qua việc khai báo này, Công an TP.HCM đã phát hiện hai trường hợp làm giả giấy đi đường của lực lượng công an tại quận 10 và quận 12.

“Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật” – ông Hà nói.

Để thuận tiện trong lưu thông và tránh ùn tắc, ông Hà đề nghị người dân nên khai báo y tế trước khi di chuyển và lưu lại mã QR code, khi đến chốt chỉ cần trình mã này cho lực lượng kiểm soát.

Cũng theo ông Hà, hiện Công an TP.HCM đang phối hợp Sở Y tế và các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an cập nhật được F0 hàng ngày vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư của TP. Do đó, nếu có trường hợp F0 di chuyển qua các chốt trạm thì Công an TP.HCM sẽ phát hiện ngay, từ đó ngăn chặn xử lý để không lây lan ra cộng đồng.

Trả lời câu hỏi cán bộ công an cầm điện thoại để chụp mã QR code của người dân có an toàn hay không, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho rằng đối với lực lượng công an là tuyến đầu chống dịch đa số đã chích 2 mũi vaccine phòng COVID-19, định kỳ hàng tuần đều có xét nghiệm âm tính.

“Tất cả lực lượng đều xét nghiệm âm tính mới đưa ra chốt. Tuy nhiên, việc cán bộ chiến sĩ cầm điện thoại để quét thì cũng có nguy cơ, chúng tôi sẽ lưu ý để các cán bộ chiến sỹ không nhất thiết phải cầm điên thoại của người dân để quét” – ông Hà nói.

Ngoài ra, ông Hà cho biết thêm Công an TP đang triển khai hoàn thiện phần mềm tích hợp camera, khi người dân đi qua có mã đã khai báo thì chỉ cần đưa mã QR vào camera quét, khi đủ điều kiện hoặc có cảnh báo thì lực lượng kiểm soát sẽ biết ngay. “Chúng tôi sẽ hoàn thiện sớm để giải quyết những lo lắng này” – ông Hà nói.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/phat-hien-30-f0-di-chuyen-tren-duong-qua-khai-bao-y-te-ma-qr-code-1012238...Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/phat-hien-30-f0-di-chuyen-tren-duong-qua-khai-bao-y-te-ma-qr-code-1012238.html