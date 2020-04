Phà Tuần Mây ùn ùn người, tỉnh Hải Dương ra văn bản "giải cứu"

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 13:00 PM (GMT+7)

Lưu lượng phương tiện và người tại phà Tuần Mây đông khác thường, không sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, giữ khoảng cách 2m…

Dù đã cử người giám sát nhưng người dân vẫn ùn ùn xuống phà bất chấp nguy hiểm

Khoảng 1 tuần nay, câu chuyện phà Tuần Mây nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành của tỉnh Hải Dương đông khác thường thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Vào giờ cao điểm có hàng nghìn người chen chúc đã đe dọa an toàn của hành khách và có nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

Tình trạng ùn tắc nói trên xuất phát từ quyết định của UBND thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho dừng hoạt động 4 đò ngang sang huyện Kim Thành gồm các đò Quýt, Thượng Quận, Thăng Long và An Phụ. Vì vậy, hành khách đã đổ dồn về bến phà Tuần Mây.

Vào giờ cao điểm, số khách trên mỗi chuyến phà thường tăng rất cao. Trên bờ, hàng trăm hành khách khác chờ xuống bến. Người và phương tiện chen chúc, hầu hết đều không mặc áo phao.

Anh Nguyễn Văn Sơn công nhân Công ty TNHH May Tinh Lợi cho biết, thường ngày, anh và mọi người thường đi đò Thượng Quận nhưng mấy hôm nay phải đi phà này. Tất cả đều đổ về đây đứng chen chúc vì sợ muộn giờ làm.

Đoàn người ùn ùn kéo xuống phà Tuần Mây vì sợ muộn giờ làm

Đến chiều 7/4, UBND tỉnh Hải Dương mới có văn bản gửi UBND thị xã Kinh Môn, UBND huyện Kim Thành, Sở GTVT và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Văn bản nêu rõ: "... hoạt động vận chuyển hành khách tại bến phà Tuần Mây không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và mất an toàn giao thông như chở quá số người theo quy định, lượng người tập trung đầu bến rất đông, xảy ra tình trạng ùn tắc 2 đầu bến phà; không đảm bảo quy định về cấm tập trung và quy định về khoảng cách tối thiểu để phòng chống dịch Covid-19".

UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành xem xét mở lại các bến đò nối 2 địa phương này để giảm lưu lượng người và phương tiện tại phà Tuần Mây; giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì cùng các đơn vị liên quan làm việc với các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp bố trí kế hoạch sản xuất phù hợp cho người lao động để tránh tình trạng tập trung đông người vào đầu giờ và cuối ngày làm việc.

Chiều 7/4 và sáng 8/4, vẫn có nhiều phương tiện và người qua phà Tuần Mây nhưng không quan tâm đến khuyến cáo đảm bảo an toàn

Chiều 7/4, UBND thị xã Kinh Môn đã ban hành 2 văn bản, trong đó một văn bản khẩn cho phép mở lại các bến đò ngang ở khu Nam An Phụ gồm các xã, phường: An Phụ, Thượng Quận, Lạc Long, Thăng Long để chở công nhân, người lao động. Các bến đò này chỉ cho chở công nhân, lao động có biển hiệu do doanh nghiệp cấp và phương tiện chở các mặt hàng thiết yếu. Công an thị xã Kinh Môn và UBND các phường, xã phải lập chốt kiểm soát y tế theo quy định. Thời gian hoạt động của các bến đò ngang: sáng từ 5h - 8h, trưa từ 11h - 14h, chiều từ 16h - 20h.

Người dân đi đò ngang Thượng Vũ không mặc áo phao và giữ khoảng cách an toàn

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, cuối giờ chiều 7/4 và sáng 8/4, lượng khách qua phà Tuần Mây đã giảm nhưng vẫn còn khá đông người do không phải ai cũng nắm được thông tin các bến đò hoạt động trở lại. Mặc dù vậy, công tác đảm bảo an toàn trên các phà vẫn không được thực hiện nghiêm túc.

Người dân không mặc áo phao, phà chở quá số người quy định, không giữ đúng quảng cách tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Tình trạng trên cũng tồn tại tại các đò ngang mới được mở lại.

Dự kiến cầu Mây sẽ được hoàn thành trong tháng 6 tới giúp người dân đi lại thuận tiện hơn

Đại diện Ban quản lý phà Tuần Mây cho biết, những ngày qua, vào giờ cao điểm, phà Tuần Mây đưa khoảng từ 3.000-4.000 khách. Từ chiều 7/4 và trong sáng 8/4, số lượng khách đã giảm khoảng 50% nhưng việc kiểm soát vẫn gặp khó khăn. Người dân vì vội đi làm nên khó kiểm soát số lượng phương tiện và người trên mỗi chuyến phà dù đơn vị đã cử người giám sát.

