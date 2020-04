Dịch Covid-19 sáng 8/4: Trung Quốc dỡ lệnh phong tỏa Vũ Hán

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Sáng 8/4, chính quyền Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) – nơi từng được coi là tâm dịch Covid-19 của thế giới đã dỡ lệnh phong tỏa sau hơn 2 tháng.

+ Đúng 0 giờ sáng 8/4, chính quyền Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) – nơi từng được coi là tâm dịch Covid-19 của thế giới đã dỡ lệnh phong tỏa sau hơn 2 tháng.

Hôm 7/4 cũng đánh dấu ngày đầu tiên Trung Quốc không ghi nhận bất cứ ca tử vong nào trên toàn quốc.

+ Tính đến 9h30 sáng 8/4, Việt Nam ghi nhận 251 ca nhiễm Covid-19 (tăng 2 ca so với 12h trước), trong đó 122 người đã được công bố khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Về tình hình điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 hiện có 5 bệnh nhân đang thở oxy; 8 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính và 17 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Dự kiến công bố khỏi bệnh ngày 8/4 là 3 ca.

+ Trong 2 ca nhiễm Covid-19 mới công bố sáng 8/4, có một người là hàng xóm của BN 243, cùng trú tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Ngay chiều 7/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Mê Linh phong tỏa ngay xóm Bàng và thôn Hạ Lôi (Mê Linh) nơi ở của bệnh nhân 243 nhiễm Covid-19.

+ Chiều tối 7/4, UBND xã Bình Nghĩa (huyện Bình Lục, Hà Nam) cũng đã dựng hàng rào, cách ly thôn Ngô Khê 3 vì có bệnh nhân dương tính với Covid-19, đó là bệnh nhân 251 (64 tuổi).

Từ ngày 20/3 đến nay, bệnh nhân 251 điều trị tại Khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, con trai và con dâu từ Hà Nội về chăm. Hiện bệnh nhân đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Trường hợp này đang được tiếp tục điều tra nguồn lây.

+ Trường hợp bệnh nhân 91 là phi công người Anh của hãng hàng không Vietnam Airlines đang điều trị tại BV Nhiệt đới TP.HCM, hiện đang trong tình trạng nặng, suy đa tạng. Bệnh nhân phải điều trị ECMO (tim phổi nhân tạo).

+ Sau khi xem ti vi, thấy cảnh chết chóc ở nhiều nước trên thế giới vì dịch Covid-19, có 20 người dân tộc Mày sống ở vùng Lòm, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã rời bỏ nhà cửa chạy vào rừng trốn dịch. Bộ đội Biên phòng cùng cán bộ xã Trọng Hóa đã thuyết phục và giải thích với nhóm người để họ trở về nhà.

+ Theo Bộ Y tế Mỹ, khoảng 74.601 ca nhiễm mới được ghi nhận hôm 7/4, tăng 5.825 so với mức tăng trước đó một ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích nặng nề Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ông Trump viết trên Twitter. "WHO đã thực sự làm hỏng chuyện. Vì vài lý do nào đó, tổ chức này nhận được tài trợ phần lớn từ Mỹ nhưng lại nghiêng về Trung Quốc. Thật may mắn, tôi đã bác bỏ lời khuyên của họ về việc duy trì mở cửa với Trung Quốc trước đó. Tại sao họ lại đưa ra khuyến cáo sai lầm như vậy?".

+ TP New York – nơi được coi là tâm dịch của Mỹ ghi nhận thêm 806 người tử vong do Covid-19 trong vòng 24 giờ, đây là mức tăng cao nhất trong một ngày.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, tổng số ca tử vong tại bang này là hơn 5.000 người, vượt qua số người thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9/2001.

Hiện các nhà xác của bang New York không còn chỗ trống. Một quan chức cấp cao của thành phố đã nhắc đến phương án chôn tử thi ở công viên.

+ Theo CNN, Bộ trưởng Y tế New Zealand, ông David Clark đã lái xe khoảng 20km, từ nhà ở Dunedin tới bãi biển Doctor's Point đưa gia đình ra biển ngay trong dịp cuối tuần đầu tiên mà New Zealand bắt đầu phong tỏa toàn quốc vì dịch Covid-19. Lệnh phong tỏa có hiệu lực từ ngày 23/3.

Sau khi bị dư luận chỉ trích, ông Clark đã nộp đơn xin từ chức. Tuy nhiên, do quốc gia đang tập trung chống dịch Covid-19 nên Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chưa sa thải ông ông Clark ngay.

Theo đó, ông Clark vẫn giữ chức Bộ trưởng Y tế nhưng bị tước vai trò Thứ trưởng Tài chính và bị giáng cấp xuống cuối trong danh sách nội các New Zealand.

+ Sau khi biết tin Thủ tướng Anh Boris Johnson phải nhập viện và điều trị đặc biệt vì Covid-19, Tổng thống Nga Putin đã gửi lời chúc đến Thủ tướng Anh và khẳng định ông Jonhson sẽ chiến thắng bệnh tật, hồi phục nhanh chóng. Tổng thống Putin cho rằng, khiếu hài hước sẽ là vũ khí giúp vị Thủ tướng 55 tuổi chiến thắng Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

