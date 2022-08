Ôtô liên tiếp lạng lách, đánh võng, tạt đầu khiến người đi đường hú vía

Những người tham gia giao thông bị một phen hú vía sợ hãi khi thấy chiếc xe ôtô con liên tục lạng lách, đánh võng, tạt đầu các xe ôtô bán tải, xe 16 chỗ, xe tải trên quốc lộ.

Ngày 27-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) cho biết đã lập biên bản, xử phạt tài xế N.T.T. (SN 1974, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An) số tiền 11 triệu đồng về hành vi Điều khiển ôtô lạng lách, đánh võng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế điều khiển ôtô Hyundai i10 màu trắng, mang biển số 37A chạy trên quốc lộ 7 liên tục lạng lách, đánh võng. Cụ thể nhiều lần tài xế đánh võng trước các ôtô bán tải, xe ôtô 16 chỗ, xe tải chạy hướng ngược lại, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tài xế điều khiển xe con đánh võng sang làn ngược chiều gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông - Ảnh cắt từ clip

Trước hành động liều lĩnh của tài xế xe ôtô con, các phương tiện đi ngược chiều buộc phải dừng lại hẳn và may mắn không có tai nạn xảy ra. Sự việc được người đi đường quay lại clip, đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi clip đăng tải, nhiều người hết sức bất bình trước hành vi coi thường tính mạng người khác của tài xế xe ôtô Hyundai i10.

Cảnh sát sau đó dò tìm biển số và xác định tài xế T. là người điều khiển ôtô. Làm việc với cơ quan chức năng, anh T. thừa nhận hành vi vi phạm "Điều khiển xe ôtô lạng lách, đánh võng" vào lúc khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24-8 trong lúc điều khiển xe ôtô đi trên Quốc lộ 7 hướng từ xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đi thị trấn Diễn Châu.

Được biết, ngoài bị phạt tiền, tài xế T. còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng.

