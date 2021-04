Ông Vương Đình Huệ mong cán bộ Hà Nội thông cảm vì "có lúc phát biểu to hơn bình thường"

Thứ Bảy, ngày 03/04/2021 16:12 PM (GMT+7)

Chia sẻ tại Lễ công bố quyết định phân công ông Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ mong cán bộ Hà Nội thông cảm, vì đôi khi do cấp bách về công việc, có lúc phát biểu của ông “to” hơn bình thường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Ảnh: Mạnh Thắng

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ông đến Hà Nội lần đầu năm 1974 khi nhận giấy báo nhập trường Đại học. Đến năm 1978, ông được nhà trường giữ lại làm công tác giảng dạy. “Suốt từ năm 1974 đến nay, trừ những năm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, tôi là công dân Hà Nội”, ông Huệ nói.

Ông Huệ điểm lại, ông đã trải qua nhiều chức vụ, đơn vị công tác, từ trường Đại học Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính, Ban Kinh tế T.Ư, Phó Thủ tướng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, đến nay được Đảng tin tưởng giới thiệu, Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

“Tôi đã công tác ở đây rất lâu và gia đình nhỏ của tôi cũng sinh sống ở đây mấy chục năm. Các con, cháu của tôi cũng sinh ra, lớn lên, học tập và trưởng thành trên đất Thủ đô. Tôi thực sự có được sự may mắn, hạnh phúc nhất khi được Trung ương, Bộ Chính trị tin tưởng phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội từ ngày 7/2/2020”, ông Huệ nói.

Ông Huệ chia sẻ, ông có nói vui, tính theo năm, ông làm Bí thư Hà Nội 2 năm dương lịch, 2 năm âm lịch; tính nhiệm kỳ là 2 nhiệm kỳ (2016 – 2020 và 2020 – 2025); nhưng tính theo tháng thì được hơn 1 năm.

“Tuy thời gian công tác tại Hà Nội chưa dài, nhưng tôi thấy hơn 1 năm qua, cá nhân tôi có sự trưởng thành vượt bậc, do được đắm mình trong các sự kiện vô cùng sôi động, vô cùng phong phú của Hà Nội. Không chỉ có vấn đề kinh tế, mà còn xây dựng Đảng, các vấn đề liên quan đến đảm bảo quốc phòng - an ninh, chăm sóc người có công, an sinh xã hội…Trong thời gian hơn 1 năm đó, tôi đã có may mắn đến thăm và làm việc với 30 quận, huyện và nhiều sở ngành của thành phố. Còn sở ngành nào tôi chưa đến thăm và làm việc, mong các đồng chí thông cảm vì quỹ thời gian không đủ”, ông Huệ nói.

Ông Huệ cũng chia sẻ thêm về thời gian ông giữ cương vị Bí thư Thành uỷ Hà Nội: “Trong lúc đang xúc động thế này, tôi rất mong các đồng chí cán bộ các cấp, từ thành phố cho đến cơ sở, trong quá trình công tác có vấn đề gì so với mong muốn mà chưa làm được, hoặc có những việc chưa làm tốt, và đôi khi do cấp bách về công việc, có thể phát biểu của Bí thư “to” hơn bình thường thì cũng mong các đồng chí hết sức cảm thông và chia sẻ”.

“Tình cảm của tôi đối với tất cả các đồng chí như nhau, không có phân biệt cán bộ to, cán bộ nhỏ; cũng không có phân biệt các đồng chí ở lĩnh vực nào, ngành nào. Dù có được công tác tiếp tục ở đâu, và trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, tôi tin tưởng rằng, T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ ngành… sẽ tiếp tục lo cho Hà Nội, quan tâm đến Hà Nội nhiều hơn”, ông Huệ nói thêm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ông đang là công dân của Thủ đô Hà Nội, và dù vị trí công tác ở đâu, tình cảm của ông cũng đã, đang và sẽ trọn vẹn với Thủ đô.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng ông Đinh Tiến Dũng được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

“Tôi tin tưởng rằng, với bề dày kinh nghiệm và kiến thức toàn diện cả về xây dựng Đảng, về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, chắc chắn đồng chí Đinh Tiến Dũng cùng với tập thể BanThường vụ, Ban Chấp hành sẽ tiếp tục truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo để lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân Thủ đô tiếp tục tiến lên, đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới”, ông Huệ nói.

Ngày 31/3, với 473 đại biểu có mặt đều tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Ngay sau khi được bầu, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thực hiện nghi thức tuyên thệ. “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

