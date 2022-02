“Ông Phú Đồ Sơn”, người hùng chống tham nhũng giờ ra sao?

Diễn tiến vụ chia chác đất công ở Đồ Sơn Sau khi ông Đinh Đình Phú gửi đơn tố cáo vụ chia chác đất đai Đồ Sơn, đến ngày 11/8/2005, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố các bị can Vũ Đức Vận (nguyên Bí thư Thị ủy Đồ Sơn), Hoàng Anh Hùng (nguyên Chủ tịch UBND thị xã) và Lưu Kim Thái (nguyên Phó chủ tịch UBND thị xã, trước đó là Trưởng phòng Quản lý đô thị của UBND thị xã) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. - Ngày 22/9/2005, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can Chu Minh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP Hải Phòng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. - Ngày 20/2/2006, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bốn người trên, tuy nhiên gần 3 tháng sau, ngày 8/5/2006, Viện KSND tối cao lại quyết định đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự cho bị can Chu Minh Tuấn. - Ngày 28/8/2006, tại phiên tòa sơ thẩm (lần thứ nhất), TAND TP Hải Phòng tuyên phạt cảnh cáo ba bị cáo. - Ngày 1/9/2006, Thủ tướng có công văn hỏa tốc kiến nghị xem xét lại sự việc. - Ngày 12/9/2006, viện trưởng Viện KSND tối cao đã kháng nghị theo hướng hủy án sơ thẩm, điều tra lại. - Quá trình điều tra lại vụ án, ngoài khôi phục điều tra với bị can Chu Minh Tuấn, ngày 5/3/2007, Bộ Công an đã khởi tố thêm một số quan chức của Sở TN&MT TP Hải Phòng và hai phường Vạn Hương, Vạn Sơn của thị xã Đồ Sơn. - Ngày 19/6/2007, phiên tòa sơ thẩm (lần thứ hai) xét xử 8 bị cáo trong vụ án (bị cáo Lưu Kim Thái đã tự vẫn trước ngày xét xử). Tòa tuyên phạt hai bị cáo Vận, Tuấn mức 7 năm tù, Hùng 6 năm 6 tháng tù... Các bị cáo sau đó kháng cáo nhưng đều bị bác.