Ông Nguyễn Văn Hiến, "Út trọc" hô biến 3 khu đất vàng ở Sài Gòn thế nào?

Thứ Hai, ngày 16/12/2019 12:00 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát (VKS) truy tố các bị can liên quan sai phạm tại 3 khu đất trên đường Tôn Đức Thắng, TPHCM. Có 8 bị can bị đề nghị truy tố với 3 tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Ảnh: TTXVN

Sai phạm ở 3 khu đất vàng

Theo Cơ quan điều tra, ông Đinh Ngọc Hệ (Út trọc, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn), lấy pháp nhân Công ty TNHH sản xuất thương mại Yên Khánh (Công ty Yên Khánh, do ông Hệ làm chủ), chỉ đạo Vũ Thị Hoan (đứng tên Giám đốc Công ty Yên Khánh) ký tờ trình đề nghị hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty Hải Thành (Quân chủng Hải quân - QCHQ) đang được giao quản lý hơn 4.000 m2 đất tại số 7-9 Tôn Đức Thắng (TPHCM). Ngày 4/9/2006, Vũ Thị Hoan ký hợp đồng liên doanh với Công ty Hải Thành, thành lập Công ty TNHH Yên Khánh Hải Thành (sau đổi tên thành Công ty Cổ phần Yên Khánh Hải Thành) để thực hiện dự án tại khu đất 7-9 Tôn Đức Thắng. Sau khi ký được hợp đồng, ông Hệ chỉ đạo làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất và cấp, đổi quyền sử dụng đất (QSDĐ) từ Công ty Hải Thành sang Công ty TNHH Yên Khánh Hải Thành.

Ngày 18/3/2010, nhận được giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Cty TNHH Yên Khánh Hải Thành, ông Hệ chỉ đạo sử dụng Biên bản họp HĐTV, HĐQT Công ty TNHH Yên Khánh Hải Thành để giả mạo chữ ký của ông Trần Trọng Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Hải Thành, là người đại diện của Công ty Hải Thành trong liên doanh, với nội dung đồng ý thế chấp khu đất 7-9 Tôn Đức Thắng bảo lãnh cho Công ty Yên Khánh và các công ty của ông Hệ vay tiền các ngân hàng.

Đối với khu đất số 2, đường Tôn Đức Thắng, TPHCM, ngày 13/1/2003 UBND TPHCM cấp QSDĐ khu đất này cho Công ty Hải Thành. Ngày 14/2/2006 Công ty Hải Thành ký với Công ty TNHH Cảnh Hưng biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh xây dựng khu cao ốc văn phòng, tại khu đất nói trên, trong đó Công ty Hải Thành góp vốn bằng giá trị QSDĐ, Công ty Cảnh Hưng góp vốn bằng tiền mặt để thực hiện dự án. Ngày 30/8/2006, hai bên ký hợp đồng liên doanh thành lập Công ty TNHH liên doanh Cảnh Hưng Hải Thành. Hiện tại Công ty TNHH liên doanh Cảnh Hưng Hải Thành đã xây dựng tòa nhà 27 tầng nổi, 4 tầng hầm, hoàn thiện 9 tầng cho thuê làm văn phòng và bán cổ phần cho một số đối tác…

Với khu đất 9-11 đường Tôn Đức Thắng, TPHCM, khu đất này được UBND TPHCM cấp QSDĐ cho Công ty Hải Thành ngày 13/1/2013 với khu đất có diện tích 1.917m2. Công ty Hải Thành ký hợp tác với Công ty TNHH Mai Anh thực hiện dự án cao tốc đa năng. Hai bên thành lập Công ty TNHH Mai Thành. Hiện Công ty TNHH Mai Thành đã xây dựng xong tòa nhà 34 tầng (năm 2013) đang cho làm văn phòng.

Những sai phạm của ông Nguyễn Văn Hiến

Cơ quan điều tra đã chuyển VKS đề nghị truy tố các bị can là ông Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Bình), Vũ Thị Hoan (Công ty TNHH sản xuất Thương mại Yên Khánh) cùng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Các bị can Bùi Như Thiềm (sinh năm 1959, ngụ TPHCM), Đoàn Mạnh Thảo (sinh năm 1957, ngụ TP Hải Phòng), Bùi Văn Nga (sinh năm 1956, ngụ TP Hải Phòng) và Trần Trọng Tuấn (sinh năm 1964, ngụ TPHCM) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Bị can Nguyễn Văn Hiến (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân - QCHQ) là bị can duy nhất trong vụ án bị đề nghị truy cứu tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo Cơ quan điều tra, ông Hiến là người đứng đầu QCHQ, quá trình triển khai thực hiện các hợp đồng cho các đối tác thuê đất để làm dự án, đã không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ của mình trong kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của cán bộ cấp dưới… Hậu quả là QCHQ mất quyền quản lý có thời hạn 3 khu đất số 2, 7-9 và 9-11 đường Tôn Đức Thắng, TPHCM, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Ông Hiến là người mà theo Cơ quan điều tra đã ký, phê duyệt các văn bản để đưa 3 khu đất vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định, dù rằng việc ông Hiến ký, văn bản trình phê duyệt đã qua các cơ quan tham mưu, đề xuất không đúng. Đề cập sai phạm của ông Hiến, Cơ quan điều tra cũng cho rằng, do ông Hiến tin tưởng các cơ quan tham mưu, thiếu kiểm tra, xét duyệt. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra ghi nhận ông Hiến thành khẩn khai báo, nghiêm túc nhận trách nhiệm về sai phạm của mình. Đáng lưu ý là: “Quá trình điều tra chưa phát hiện bị can Nguyễn Văn Hiến có động cơ cá nhân, lợi ích nhóm hoặc tư lợi cá nhân” - kết luận điều tra nêu.

Theo cơ quan điều tra, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến là người ký, phê duyệt các văn bản đưa 3 khu đất ở đường Tôn Đức Thắng (TPHCM) vào liên doanh, làm kinh tế không đúng quy định. Dù không vụ lợi, không lợi ích nhóm, nhưng sai phạm của ông Hiến là vi phạm pháp luật, cần xử lý.

