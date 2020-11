Ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu mật như thế nào?

Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung được xác định có vai trò cầm đầu trong việc chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến vụ án xảy ra tại Nhật Cường Mobile.

Như đã đưa tin, Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố bốn bị can trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội.

Những người này gồm: Nguyễn Đức Chung (53 tuổi, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội), Phạm Quang Dũng (37 tuổi, cựu cán bộ Cục C03 – Bộ Công an), Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, cựu chuyên viên Phòng thư ký biên tập – UBND TP Hà Nội) và Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Thư ký biên tập – UBND TP Hà Nội).

Kết quả điều tra cho thấy vào tháng 5-2019, khi Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại Nhật Cường Mobile, ông Chung cùng vợ Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Để nắm thông tin về quá trình điều tra vụ án, ông Chung thông qua ông Phan Huy Lệ (Chủ tịch Hội đồng thành viên, TGĐ Công ty TNHH Hà Thành) để làm quen với Phạm Quang Dũng - người được trưng dụng tham gia điều tra vụ án Nhật Cường.

Giữa tháng 6-2019, ông Chung đặt vấn đề và được ông Dũng đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra vụ án Nhật Cường.

Theo cơ quan điều tra, để có thông tin, tài liệu cung cấp cho ông Chung, ông Dũng lợi dụng việc được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án để lấy thông tin, tài liệu mà mình được phép tiếp cận. Đặc biệt, bị can này còn đột nhập vào phòng làm việc của cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng 14, C03 – đơn vị thụ lý vụ án để chụp trộm tài liệu.

Cụ thể, ông Dũng đánh trộm chìa khóa phòng làm việc của Trưởng phòng 14 – C03, sau đó đột nhập vào phòng, dùng điện thoại chụp trộm tài liệu trên bàn làm việc của trưởng phòng.

Tiếp đó, ông Dũng cung cấp thông tin, tài liệu cho ông Chung thông qua ba hình thức: dùng ứng dụng Viber trên điện thoại di động để trao đổi, hoặc chuyển trực tiếp file ảnh chụp tài liệu qua Viber, hoặc thông qua người trung gian để cung cấp tài liệu bản giấy.

Kết quả điều tra xác định trong số những tài liệu mà ông Dũng cung cấp cho ông Chung có nhiều tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “mật”.

Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội bị cáo buộc phạm vào tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Đáng chú ý, do chưa thể làm rõ bản chất việc ông Dũng được ông Chung cho 10.000 USD nên cơ quan điều tra đã tách hành vi này để xem xét, xử lý sau.

Ngoài ra, ông Phan Huy Lệ được xác định không biết việc ông Dũng chiếm đoạt tài liệu cung cấp cho ông Nguyễn Đức Chung nên không có căn cứ xem xét xử lý đối với người này.

Ngày 11-8-2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ phó bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày 11-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung. Việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung để xác minh, làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Ngày 28-8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Chung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

