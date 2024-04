Ông Đỗ Hữu Ca nói vì luỵ tình mà phạm tội, xin giảm nhẹ cho 'em trai'

Sáng 11-4, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.

Sau phần đề nghị án của VKSND, phần bào chữa, đối đáp của luật sư và VKS, các bị cáo đã được nói lời sau cùng trước khi toà nghị án.

Ông Đỗ Hữu Ca nhận tội nhưng vẫn khẳng định không lừa đảo Đước

“Tôi đã nhận tội trước phiên toà. Tôi đã nhiều năm làm công tác pháp luật, có hành vi sai trái thì sẵn sàng nhận. Nhưng trong việc này tôi cũng rất buồn, quá trình điều tra tôi đã nói hết mọi thứ. Trong kết luận điều tra, là cái gốc của cáo trạng, toàn nói theo lời của Ngọc Anh, là một phía, tôi không được tham gia gì” - Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng thừa nhận tội nhưng vẫn giãi bày về việc có “dấu hiệu” bị oan.

Ông Ca nói, phiên toà xong rồi mới muốn nói lại những tâm tư của mình. Ông Đỗ Hữu Ca khẳng định không có chuyện Ngọc Anh đến nhà mình đòi tiền. Không có những tình tiết gần Tết, vợ chồng Trương Xuân Đước đến nhà mình để mà có thể “nghe mình hứa hẹn, mọi chuyện ở Hải Phòng, Quảng Ninh xong rồi, cứ yên tâm về ăn Tết”.

“Đước nói là 23 tháng Chạp về nhưng không về. Ngày 25-28 Tết, tôi không ở nhà, thì làm sao có những tình tiết đó được” – ông Ca khẳng định và nói rằng chỉ muốn nhắc lại tâm tư của mình như vậy.

Ông Đỗ Hữu Ca trình bày trước toà. Ảnh: Ngọc Sơn

Xin giảm nhẹ án cho Đước và nói lời xin lỗi

Trong những lời cuối của mình, bên cạnh việc xin nhẹ án cho bản thân vì có bệnh, đã già, ông Ca cũng xin giảm án cho Trương Xuân Đước, người mà ông Ca coi như em trai.

“Đước đến với tôi là do một người bạn của tôi là lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương giới thiệu khoảng năm 2004. Trong cuộc sống, cũng có lúc bực mình với Đước, nhưng trong tận đáy lòng, tôi rất thương Đước. Nhất là khi thấy Đước chăm sóc hai bà mẹ, trong đó có mẹ tôi. Mẹ Đước mỗi lần đến chơi với mẹ tôi là 2 bà lại quấn quít với nhau. Nhiều lúc tôi chứng kiến Đước về chăm sóc mẹ, rất xúc động trước việc chăm sóc cả hai bà mẹ.

Tôi không có tiền cho Đước thì thôi chứ tôi không bao giờ tôi có ý định lừa tiền của Đước. Cả đời tôi chưa bao giờ gian dối, thất tín với ai. Cuộc sống không đến mức khó khăn, không đến mức độ đi lừa tiền, mà lừa một cách rất ngớ ngẩn. Về việc này xin toà xem xét. Nhưng tại đây, tôi xin toà cố gắng giảm nhẹ hình phạt cho Đước, cho vợ chồng Đước vì hoàn cảnh Đước rất khó khăn, nặng gánh gia đình” – ông Đỗ Hữu Ca nói.

Cựu Giám đốc công an Hải Phòng cũng cho biết rất hối hận về việc làm của mình.

“Một đời tôi tuân thủ pháp luật, tuân thủ nguyên tắc cuộc sống mà cuối đời lại có việc làm vô thức, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến xã hội, uy tín của các cơ quan. Điều đó tôi rất đau buồn, luyến tiếc vì một lần duy nhất trong cuộc đời vi phạm, phạm tội, đúng thời điểm không còn thời gian để làm lại nữa vì năm nay tôi vừa già vừa yếu rồi. Tôi thực sự nuối tiếc và đau buồn...

Trong ngày hôm nay, xin phép hội đồng, quý vị, có lời thành thật xin lỗi Đảng, nhà nước, chính phủ, ngành công an vì tôi đã không thể thực hiện lời thề của tôi với Đảng, chính quyền, ngành công an. Xin lỗi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng, nơi cưu mang, đùm bọc tôi, nhưng đã làm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thất vọng về tôi. Đó là điều đau buồn” - Cựu Giám đốc Công an nói.

Sau cùng, ông Đỗ Hữu Ca cho rằng trong suốt gần 50 năm công tác miệt mài, nhận được sự giúp đỡ của mọi người nhưng cuối đời lại luỵ tình để phạm tội. “Tôi chưa làm gì để giúp đỡ gia đình cả mà cuối đời lê thân này vào nhà giam, mang đến gánh nặng cho gia đình, xã hội” – Ông Ca nói và mong muốn HĐXX xem xét chứng cứ, khoan hồng để tôi giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về, dứt gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Cũng được nói lời sau cùng, các bị cáo đều ân hận, mong HĐXX giảm án. Đặc biệt, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước đều xin giảm nhẹ tội cho ông Ca. Trương Xuân Đước khẳng định: "Giờ mọi việc đã an bài rồi, rõ ràng rồi. Xin HĐXX giảm bớt tội cho anh Ca, còn tôi thế nào cũng được".

Còn vợ của Đước cho rằng "Bị cáo Ca là do bị cáo chủ động nhờ vả giúp đỡ, sự việc không mong muốn, mong muốn HĐXX khoan hồng cho bị cáo Ca và các bị cáo khác."

Kết thúc phần nói lời sau cùng, toà tạm dừng và nghị án. Việc tuyên án sẽ diễn ra vào chiều mai, 12-4.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]