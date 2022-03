Ông Chu Ngọc Anh nói về cơ hội của Hà Nội khi tổ chức SEA Game 31

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tổ chức 18 môn thi đấu tại 15 điểm. Hiện tiến độ đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình phục vụ tổ chức thi đấu và tập luyện SEA Games 31 cơ bản được bảo đảm.

Toàn cảnh phiên họp ngày 16/3.

Ngày 16/3, chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã báo cáo nhanh về kết quả thực hiện 7 nhiệm vụ của UBND thành phố Hà Nội trong đề án tổ chức SEA Games 31 được duyệt.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tổ chức 18 môn thi đấu tại 15 địa điểm. Tính đến ngày 15/3, tiến độ đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình phục vụ tổ chức thi đấu và tập luyện SEA Games 31 cơ bản được bảo đảm.

Trong đó, 8 công trình do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý đều được hoàn thành, bàn giao; 12 công trình các quận, huyện quản lý đang được gấp rút hoàn thành những khâu cuối cùng, đi kèm với chỉnh trang và bảo đảm mỹ quan, chất lượng công trình… Đến nay, Tiểu ban Lễ khai mạc, bế mạc đã tổ chức 4 phiên họp để tập trung rà soát các nhiệm vụ liên quan.

Thành phố cũng đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, tổ chức phân luồng giao thông trên địa bàn nhằm giúp các đoàn thể thao tham dự di chuyển thuận tiện, nhanh chóng.

Trong 8 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, bên cạnh việc bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung theo đúng tiến độ đề ra, Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Y tế và Ban tổ chức SEA Games 31 quốc gia để xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho sự kiện quan trọng này.

Tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ đạo, kế hoạch của thành phố với từng phần việc chi tiết.

Theo đại diện Sở Du lịch Hà Nội, đơn vị đã rà soát, cập nhật số lượng cơ sở lưu trú có địa điểm thi đấu của SEA Games 31 và các khu vực lân cận; cung cấp danh sách các cơ sở lưu trú cao cấp cho Ban tổ chức SEA Games 31 quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, SEA Games 31 sẽ mở ra một chuỗi sự kiện mang tầm quốc tế khi Việt Nam đang thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, mở cửa du lịch. Vì thế, SEA Games 31 cũng là cú hích cho du lịch Hà Nội và cả nước.

Thứ trưởng Cương đánh giá cao sự chủ động của Hà Nội trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất các địa điểm thi đấu.

“Lễ khai mạc là sự kiện quan trọng của SEA Games 31, vì vậy, Hà Nội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ chuẩn bị tốt nhất cho nội dung này”, Thứ trưởng Cương nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị của thành phố chủ động trong công tác phối hợp, rà soát các công việc, phân công rõ người, rõ việc và tích cực phối hợp hỗ trợ, tránh bỏ sót việc.

“Hà Nội là đơn vị chủ trì tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31, gần một nửa số môn thi đấu. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức đón khách một cách chủ động, khoa học, tỉ mỉ, để các đoàn quốc tế cảm nhận được sự chu đáo của chúng ta”, ông Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định, sau hơn 5 tháng “thích ứng an toàn, linh hoạt, chủ động kiểm soát dịch COVID-19”, Hà Nội đã chủ động trong nhiều phần việc, dịch đang được kiểm soát ở cả số ca mắc và tử vong.

“Đó là tiền đề quan trọng để có điều kiện nới lỏng, mở cửa du lịch và một số hoạt động khác. SEA Games 31 cũng là cơ hội để quảng bá rộng rãi về vị thế, tiềm năng, du lịch, xúc tiến thương mại của Thủ đô, vì vậy, tất cả các khâu, phần việc phải được chuẩn bị chu đáo nhất. Hằng ngày, cơ quan thường trực của thành phố cần tổng hợp rõ từng phần việc, cập nhật tiến độ, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các địa phương để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ”, ông Ngọc Anh yêu cầu.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà đề nghị, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề xuất để có các hướng dẫn về chuyên môn, y tế nhất quán từ trung ương tới địa phương để thuận tiện cho việc triển khai ở cơ sở; sớm có kịch bản tổng thể, chi tiết, tiến độ, thời gian cụ thể với các công việc cần phối hợp giữa hai bên…

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh công tác quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại và yêu cầu cần phải có các chuỗi hoạt động theo các mốc đếm ngược tới SEA Games 31; các sự kiện phải gắn kết, xâu chuỗi với nhau… Đồng thời, nhắc nhở các đơn vị của thành phố phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch hiệp đồng hiệu quả hơn nữa; chủ động với từng nhiệm vụ của đơn vị.

