Ồn ào quán ăn "chặt chém", tạt canh du khách ở Nha Trang

Thứ Tư, ngày 09/02/2022 16:05 PM (GMT+7) Chia sẻ

Mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện ồn ào khách tố quán ăn “chặt chém” khi đi du lịch Nha Trang

Ngày 9/2, lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, sau khi nhận được thông tin lan truyền trên mạng một quán ăn trên địa bàn có hành vi "chặt chém" đã giao cho đơn vị Quản lý thị trường, UBND xã Ninh Ích phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Nếu sự việc đúng như phản ánh, thị xã Ninh Hòa có hướng xử lý nghiêm để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Khánh Hòa.

Trước đó, trên các diễn đàn facebook, tài khoản H.G đăng tải nội dung, anh cùng gia đình chạy ô tô từ Huế vào Nha Trang – Khánh Hòa du lịch vào ngày 6/2 (tức là mùng 6 Tết Âm lịch).

Khi chuẩn bị vào thành phố Nha Trang thì gia đình ghé vào một nhà hàng nằm ngay biển báo "Đèo Rọ Tượng" (nếu đi từ TP HCM ra Bắc thì qua khỏi nhà hàng Gió, đến sát biển báo tên đèo sẽ thấy nhà hàng nằm bên phải).

Người chủ nhà hàng bưng tô canh đòi tạt, lấy tiền du khách

Khi vào quán, vì thấy nhà hàng chỉ để tên món ăn và không niêm yết giá nên gia đình đã cẩn thận hỏi giá của các món. Nhà hàng tư vấn ăn cơm đĩa, 1 đĩa giá 50.000 đồng, nhà hàng còn gì thì dọn ra cái đó.

Nhà hàng đã dọn lên 4 đĩa cơm (mỗi đĩa có khoảng 7-8 lát thịt heo luộc mỏng, 1 miếng thịt kho to bằng đầu ngón tay cái) và 1 tô canh cá ngừ. Đến khi tính tiền nhà hàng báo giá 4 đĩa cơm 200.000 đồng, 3 lon nước 60.000 đồng và tô canh 150.000 đồng.

“Chúng tôi không gọi canh và cứ nghĩ canh là nằm trong phần 4 đĩa cơm đó. Đang trao đổi thì chủ quán ôm nguyên tô canh ra đòi tạt lên người chúng tôi, và bảo không trả tiền thì cũng đừng hòng rời khỏi quán. Không những vậy chủ quán còn xông vào đánh tôi.

Lo sợ an toàn của 3 con nhỏ nên chúng tôi đã trả tiền đầy đủ mới được rồi khỏi quán. Khi dừng xe trên đoạn đường quốc lộ trước quán để dỗ dành các con (do các con của tôi quá sợ hãi nên đã khóc) thì chủ quán còn bảo 1 anh to con ra đoạn ném đá vào xe nếu chúng tôi không chịu đi.

Mặc dù phải vượt qua mấy trăm cây số để đến Nha Trang nhưng sau sự việc các con tôi sợ hãi và đòi về.” tài khoản H. G thuật lại.

Cùng với đoạn thuật, chủ tài khoản còn đăng kèm 1 clip dài khoản 12 giây ghi lại cảnh 1 người phụ nữ từ trong quán bước ra với 1 tô canh trên tay và nói lớn "giờ mày có trả tiền không?", sau đó người phụ này dường như có hành động muốn tạt tô canh vào người quay clip.

Sau khi câu chuyện được đăng tải đã có hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận, đa số đều rất bức xúc về hành vi chặt chém kể trên.

Liên hệ với chủ tài khoản H.G, anh T.A xác nhận: Những gì đăng tải trên mạng xã hội hoàn toàn là sự thật.

Trong những ngày Tết, mỗi dĩa cơm đắt hơn mấy chục nghìn chúng tôi vẫn vui vẻ trả tiền, nhưng việc ép chúng tôi trả tiền cho món mình không gọi; dùng hành động vũ lực để đe dọa an toàn của chúng tôi thì thực sự không thể chấp nhận, anh T.A bức xúc cho biết.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/on-ao-quan-an-chat-chem-tat-canh-du-khach-o-nha-trang-d541793.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/on-ao-quan-an-chat-chem-tat-canh-du-khach-o-nha-trang-d541793.html