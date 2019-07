Tài xế lái ô tô tới Hội An cần lưu ý điều này để tránh lĩnh phạt

Ngày 16/7, Google đã lần đầu tiên vinh danh phố cổ Hội An trên trang chủ Google tiếng Việt (google.com.vn). Phố cổ Hội An là một di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận và là “thành phố quyến rũ nhất thế giới 2019” theo bình chọn của độc giả tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel + Leisure trong tháng 7/2019. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một địa danh cụ thể của Việt Nam được chọn để vinh danh trên công cụ tìm kiếm này. Từ thông tin trên, ngay lập tức xu hướng tìm kiếm của người dùng internet tại Việt Nam trong đầu giờ sáng 16/7 đã đổ dồn vào từ khóa phố cổ Hội An với hơn 100.000 lượt tìm kiếm. Hiện, xu hướng tìm kiếm này vẫn đang tiếp tục tăng lên, trong đó có sự đột phá của các từ khóa liên quan như: Miêu tả phố cổ Hội An, thuyết minh về phố cổ Hội An, hình ảnh phố cổ Hội An, phố cổ Hội An ở đâu,... Hình ảnh Hội An trên trang chủ Google tiếng Việt mô tả thời điểm đặc biệt với lễ hội đêm rằm phố cổ tại Hội An. Các tuyến đường ven sông Hoài thuộc khu phố cổ sẽ cấm xe cộ lưu thông, yên tĩnh không tiếng động cơ và ánh đèn điện nhường chỗ cho đèn lồng được thắp sáng từ 18h. Trong thời gian này, người dân địa phương thắp hương trên bàn thờ tổ tiên cầu mong may mắn, còn khách du lịch có thể thả hoa đăng cầu an, hòa mình trong không gian lung linh huyền ảo trên sông Hoài, thưởng thức các hoạt động nghệ thuật truyền thống tại các địa điểm thu hút đông đảo du khách. Đến Hội An vào dịp lễ hội trăng rằm, du khách sẽ đắm chìm trong không gian nhiều thế kỷ trước.