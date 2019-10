Ô tô chạy ngược chiều tông vào xe CSGT

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 16:33 PM (GMT+7)

Ngày 19/10, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang điều tra làm võ vụ ô tô chạy vào đường ngược chiều rồi va chạm với xe của CSGT.

Tin nóng Sự kiện:

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 18/10, trên đường Nguyễn Tất Thành thuộc khu phố 3 phường Bình Hưng, xe ô tô mang BKS xanh 86A-0863 do cán bộ chiến sỹ của Đội CSGT Công an TP Phan Thiết điều khiển chạy trên đường Nguyễn Tất Thành (đường một chiều) làm nhiệm vụ, phát hiện xe ô tô mang BKS 86A-096.93 do Nguyễn Quốc Doanh (SN 1987, trú phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết) chạy ngược chiều, từ hướng đường Trần Hưng Đạo đi Nguyễn Tất Thành.

Hiện trường vụ việc.

Phát hiện xe chạy ngược chiều quá nguy hiểm, cán bộ điều khiển xe tuần tra đã đánh lái tránh xe ô tô và chiếc xe này đã tông vào đuôi xe tuần tra rồi mới dừng lại.

Tại hiện trường, đầu xe ô tô tiếp giáp với đuôi xe CSGT kẹt cứng. Tài xế bước xuống xe có dấu hiệu say xỉn được đưa đi kiểm tra nồng độ cồn. Rất may là chiếc ô tô kịp dừng lại, tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Ô tô chạy ngược chiều dính chặt vào đuôi xe CSGT.

Sau khi sự việc xảy ra, các ngành chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.