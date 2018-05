Nườm nượp đến mua vé cầu may tại đại lí Vietlott bán vé trúng gần 304 tỉ đồng

Sau khi có khách hàng trúng gần 304 tỉ đồng trong kỳ quay Jackpot chiều ngày 5-5, rất nhiều người kéo đến cửa hàng Vietlott trên đường Vũ Hữu (Hà Nội) để mua vé cầu may.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, những ngày qua, sau khi xuất hiện thông tin đã có người trúng giải Jackpot 1 của Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trị giá gần 304 tỉ đồng tại điểm bán hàng số 252 phố Vũ Hữu (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), đã có rất nhiều người đến địa điểm này để mua vé.

Bà chủ cửa hàng số 252 phố Vũ Hữu cho biết: "Sau khi thông tin có người trúng giải Jackpot 1 của Vietlott trị giá gần 304 tỉ đồng tại điểm bán hàng của tôi thì có nhiều người biết và tìm đến mua vé may mắn nhưng đa phần những người tìm đến đây đều là vì tò mò là chính. Nhiều thông tin cho rằng chúng tôi mất ngủ hay đang trích xuất camera tìm người trúng là không chính xác, đây là việc cá nhân của người may mắn trúng chứ đại lí không liên quan đến việc sau đó. Hiện tại người may mắn trúng chưa có thông tin gì nhưng chắc chắn là sẽ liên hệ trên công ty chứ không liên hệ tại đại lí này".

Anh Vũ Văn Xuyên (trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) chia sẻ: "Tôi nghe thông tin qua báo chí là có người mua vé ở đây may mắn trúng giải nên tò mò chạy qua đây mua vài vé về tặng người thân cho vui. May mắn hay không chưa biết nhưng mà tôi chưa bao giờ trúng một giải nào cả".

Tại cửa hàng, những ngày qua, công ty Vietlott in treo băng rôn chúc mừng điểm bán hàng may mắn. Khu phố quanh điểm bán hàng cũng rộn ràng không kém, mọi người vẫn nói về người may mắn trúng được giải lớn hơn 300 tỉ đồng.

Trước đó, Tối 5-5, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết kỳ quay số 00119 mở thưởng loại hình vé số Power 6/55 đã xác định 1 vé trúng giải Jackpot 1 trị giá gần 304 tỉ đồng. Tờ vé số may may mắn trúng giải Jackpot 1 có dãy số 16-32-33-37-40-48, được bán từ điểm bán hàng số 252 Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội thuộc đại lý Mai Hoàng Ngân.

