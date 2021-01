Nữ sinh thoát chết kể lại phút kinh hoàng khi tàu lượn văng khỏi đường ray ở Phú Thọ

Nữ sinh bị thương khi đi tàu lượn siêu tốc ở Phú Thọ vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại sự cố ở khu du lịch Đảo Ngọc Xanh.

Phương và Hùng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Mở mắt ra thấy cảnh tượng hãi hùng

Liên quan đến sự việc 3 học sinh thương vong khi đi tàu lượn siêu tốc ở Phú Thọ, ngày 15/1, em Ngô Lan Phương, một trong 2 em học sinh bị thương khi đi tàu lượn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại sự cố tàu lượn siêu tốc văng khỏi đường ray ở khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (Thanh Thuỷ, Phú Thọ).

Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật xử lý cắt lọc xương kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ, toàn thân Phương đau nhức, bầm tím sau va chạm, cánh tay phải được băng bó cố định, Phương thều thào kể lại sự việc.

Vào khoảng 6h30 sáng 14/1, Phương cùng các bạn đi thăm quan tại khu di tích lịch sử đền Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội), đến trưa cùng ngày di chuyển về khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (xã La Phù, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ) để nghi ngơi, ăn trưa và tham gia các hoạt động ngoại khoá.

Ăn trưa xong, nữ sinh cùng một nhóm bạn thân đi chụp ảnh rồi di chuyển ra khu vui chơi. Sau khi chơi trò thảm bay và xích đu, Phương cùng các bạn chơi trò tàu lượn siêu tốc.

“Khi em lên có một nhân viên đứng cài chắn bảo vệ. Lúc đầu, nhóm em định ngồi toa ghế đầu nhưng do thanh chắn bảo vệ bị hỏng, một số toa khác cũng hỏng đai bảo vệ, không đóng được cửa nên em ngồi xuống toa cuối. Khi ấy trên tàu có khoảng 13 bạn và nhiều bạn khác đang đứng dưới chờ tới lượt”, Phương kể.

Lúc lên tàu, Phương ngồi cạnh nam sinh N.T.A (nạn nhân tử vong), phía sau là Nguyễn Phi Hùng. Phương thắt dây an toàn rồi quay sang nhắc nhở hai người bạn.

Tàu lượn siêu tốc khỏi hành, Phương nhắm tịt mắt lại. Khi đi qua 2 đoạn gấp khúc, vào cua, Phương thấy toa ghế mình ngồi bị chao đảo, bất ngờ toa cuối xảy ra sự cố, vỡ làm đôi, trật khỏi đường ray.

“Mở mắt ra, em thấy bạn Hùng bị rơi xuống thảm cỏ, còn bạn T.A bị văng ra khỏi toa rơi xuống mặt bê tông. Còn toa tàu em đang ngồi lao thẳng vào cột sắt, nghiêng sang một bên, em vội đưa tay ra ôm chặt cột mà không để ý tay phải bị va chạm đến biến dạng, chảy nhiều máu”, Phương sợ hãi kể lại.

Hiện trường nơi xảy ra sự cố.

Nhà trường nói gì?

Theo lời của Phương, sự việc diễn ra rất nhanh và kinh khủng, nhưng nữ sinh vẫn đủ tỉnh táo để chứng kiến tất cả sự việc, kể cả việc hai người bạn của mình bị rơi xuống đất. Sau đó, Phương được các bạn xếp thành 2 chiếc thang, tách Phương khỏi toa xe rồi đưa xuống dưới. Khi đến viện cấp cứu, Phương mới biết T.A không qua khỏi. Nữ sinh bật khóc khi nghĩ đến trong lớp học từ nay thiếu một thành viên.

“Tối hôm trước khi đi du lịch, Hùng và một số bạn trong lớp còn đến nhà em chuẩn bị đồ ăn mang theo, ai nấy cũng đều thích thú vì được đi chơi, ai ngờ lại xảy ra vụ việc đau lòng này”, Phương nói.

Anh Ngô Duy Long (bố của cháu Phương) cho biết, chiều qua, anh được cô giáo thông báo con gái gặp tai nạn, đang được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức để điều trị. Vào đến viện, anh thấy con gái xanh xao, gương mặt nhợt nhạt, tay được băng bó sơ vết thương còn quần áo dính đầy máu.

“Lúc làm hồ sơ nhập viện cho con, tôi thấy trên hồ sơ có ghi cháu bị thương do tai nạn xe đạp điện. Sau đó, tôi yêu cầu huỷ hồ sơ này, làm lại hồ sơ mới, ghi chính xác lý do con tôi nhập viện là do sự cố tàu lượn siêu tốc”, anh Long chia sẻ.

Theo anh Long, tàu lượn ngoài trời dầm mưa dãi nắng, hoen gỉ, tại sao đơn vị du lịch lại không bảo dưỡng tốt để xảy ra sự cố thương tâm như vậy.

Đại diện phòng công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân Nguyễn Phi Hùng hiện đã tỉnh, huyết động ổn, cổ, ngực không khó thở, vết thương ở đầu, đã được khâu lại.

Bệnh nhân Ngô Lan Phương đã tỉnh, huyết động ổn, vết thương bàn tay phải đã được xử lý cắt lọc cố định xương. Cả hai bệnh nhân tiếp tục được theo dõi.

Trường THPT Đông Anh, nơi 3 học sinh gặp nạn trong khi đi tàu lượn ở Phú Thọ theo học.

Bà Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng trường THPT Đông Anh (Hà Nội) cho biết, nhà trường cũng rất đau lòng khi mất đi một học sinh ngoan. Đây là sự cố ngoài ý muốn bà vô cùng đáng tiếc. Bản thân bà Hiền cũng nhận trách nhiệm về vụ việc và xin rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài trời.

Theo Bà Hiền, trong kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khoá, nhà trường sẽ tổ chức buổi trải nghiệm cho học sinh lớp 10 và 11 vào cuối học kỳ 1.

Nhà trường đã trao đổi và thống nhất với ban đại điện cha mẹ học sinh cho hơn 800 học sinh của hai khối 10 và 11 tham gia trải nghiệm tại hai điểm là khu di tích lịch sử đền thờ Hai Bà Trưng và khu du lịch Đảo Ngọc Xanh.

“Công tác chuẩn bị cho các con đi trải nghiệm rất chu đáo, cẩn thận. Mỗi lớp đều có một hướng dẫn viên du lịch đi cùng và có thêm một người quản lý chung. Khi tham gia các trò chơi, các con đã đeo đai an toàn... nhưng sự cố vẫn xảy ra", bà Hiền nói.

Theo hiệu trưởng nhà trường, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường cũng phối hợp với các bên liên quan điều tra, làm rõ sự việc đồng thời đến gia đình các học sinh gặp nạn thăm hỏi, túc trực cùng gia đình.

