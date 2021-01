Vụ học sinh tử vong khi đi tàu lượn ở Phú Thọ: Vì sao 2 học sinh thoát nạn?

Thứ Sáu, ngày 15/01/2021 18:00 PM (GMT+7)

Giám đốc điều hành khu du lịch Đảo Ngọc Xanh đã thông tin sự việc 3 học sinh thương vong khi đi tàu lượn siêu tốc.

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh ở thị trấn Thanh Thuỷ (Thanh Thuỷ, Phú Thọ).

Liên quan đến sự việc học sinh tử vong khi đi tàu lượn ở Phú Thọ, ông Trần Phương Hội - Giám đốc điều hành khu du lịch Đảo Ngọc Xanh cho biết, sau khi xảy ra sự việc ban quản lý khu du lịch đã báo lực lượng chức năng và đưa 3 học sinh đi cấp cứu.

Theo ông Hội, khoảng 12h15 phút ngày 14/1, trong quá trình tham gia trò chơi “tàu lượn siêu tốc” có 13 học sinh tham gia, tàu có 5 toa, mỗi toa có 4 ghế ngồi, thì bất ngờ tàu gặp sự cố và văng 2 toa cuối cùng rơi xuống đất với độ cao khoảng 2,5m, khiến 3 học sinh rơi xuống theo.

Ông Trần Phương Hội - Giám đốc điều hành khu du lịch Đảo Ngọc Xanh.

“Trong 2 toa có 3 học sinh, 2 cháu ngồi 1 toa và 1 cháu ngồi một mình. Khi 2 toa bất ngờ rơi xuống đất, 1 cháu bị đứt dây an toàn nên mắc ở cành cây, 1 cháu ngã vào bãi cỏ nên may mắn chỉ bị thương. Còn 1 cháu ngã vào bê tông dù vẫn còn thắt dây an toàn nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi”, ông Hội kể.

Ông Hội cho hay, sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã cử người túc trực tại bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe của 2 cháu, đồng thời hỗ trợ gia đình lo mai táng cho cháu tử vong, toàn bộ chi phí điều trị đều được công ty chi trả. Về phần gia đình học sinh tử vong, đơn vị đang chờ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, ông Hội cũng cho biết thêm, mỗi năm tàu lượn siêu tốc, hay đu quay đều được công ty thuê một công ty chuyên về bảo dưỡng duy tu các thiết bị trò chơi đến kiểm tra, sửa chữa ít nhất 1 lần. Các thiết bị trò chơi tại khu du lịch được bảo dưỡng gần nhất là vừa vào tháng 10/2020 vừa qua. Do nhân viên tại khu du lịch không có chuyên môn về bảo dưỡng sửa chữa máy móc, nên đơn vị đã thuê hẳn công ty TNHH Sấu Con có trụ sở tại Cần Thơ ra bảo dưỡng.

“Mỗi khi có khách du lịch chơi, các nhân viên cũng đã kiểm tra, cho vận hành thử trước rồi mới cho khách vào chơi. Sự cố đáng tiếc lần này không ai mong muốn”, ông Hội nói.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, sáng 14/1, Công ty cổ phần Ao Vua (công ty xây dựng và quản lý khu du lịch), ký hợp đồng với tour du lịch Hùng Vương (Hà Nội) đưa 896 học sinh và các thầy cô Trường THPT Đông Anh (Hà Nội) đến khu du lịch Đảo Ngọc Xanh để trải nghiệm và học tập thực tế.

Đến khoảng 12h15 cùng ngày, các học sinh đang chơi trò tàu lượn siêu tốc thì thiết bị chơi gặp trục trặc, 2 toa tàu cuối văng khỏi đường ray trên cao và rơi xuống đất.

Vụ việc khiến em L.T.A. (17 tuổi, ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội) tử vong, còn em N.L.P. (17 tuổi) bị các vết thương phần mềm tay phải và N.P.H. (17 tuổi, cùng ở huyện Đông Anh, Hà Nội) chấn thương phần đầu, bụng sau sự cố.

Nguồn: http://danviet.vn/vu-hoc-sinh-tu-vong-khi-di-tau-luon-o-phu-tho-vi-sao-2-hoc-sinh-thoat-nan-5020...Nguồn: http://danviet.vn/vu-hoc-sinh-tu-vong-khi-di-tau-luon-o-phu-tho-vi-sao-2-hoc-sinh-thoat-nan-50202115117585560.htm