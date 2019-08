Nữ hành khách chửi bới, dọa nạt nhân viên Vietnam Airlines là ai?

Thứ Năm, ngày 22/08/2019 19:05 PM (GMT+7)

Sự việc được xác định xảy ra vào 13h35 phút ngày 11/8, khi một nữ hành khách đi cùng với 2 hành khách đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP.HCM - Hà Nội tại sân bay Tân Sơn Nhất và đã có xô xát với nhân viên sân bay.

Tin nóng Sự kiện:

Ngày 22/8, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại những hình ảnh về một nữ hành khách mặc áo đen đi cùng con nhỏ chửi bới nhân viên hãng hàng không Vietnam Airlines với lời lẽ thô tục, khiếm nhã ở quầy làm thủ tục hành lý tại Tân Sơn Nhất khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, nữ hành khách liên tục to tiếng quát mắng nữ nhân viên: "Ý thức không bằng con ruồi” vì lý do nữ hành khách cho rằng, mình đã năn nỉ nhưng không được nên phải thái độ như thế.

Người phụ nữ liên tục chửi bới nhân viên an ninh. (Ảnh: Cắt từ clip)

Mặc dù nhân viên an ninh có mặt, cùng với nhiều người can ngăn nhưng người phụ nữ vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục thốt ra những lời thô tục, khiếm nhã với nhân viên Vietnam Airlines: “Loại mày ra ngoài gặp người khác người ta vả vào mặt mày. Loại này tôi phải chạy 5 triệu đồng facebook chửi con này, không có chồng thì ế chồng, có con thì dị tật”.

Khi những hành khách khác phản ứng yêu cầu nữ hành khách nói nhỏ, không gây rối trật tự công cộng, người này thậm chí còn lên tiếng thách thức: “Anh định làm gì tôi à, anh đánh tôi đi, tôi đ… nói nhỏ được vì miệng tôi to, tôi phải ăn to nói lớn”. Khi nữ nhân viên khóc vì bị mắng chửi, nữ hành khách tiếp tục chửi: "lấy bỉm con tao mà đắp vào mặt”.

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, ngay sau đó lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vụ việc hành khách không hợp tác gây mất an ninh trật tự và xác minh làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, sự việc xảy ra vào 13h 35phút ngày 11/8, nữ hành khách được xác định là Lê Thị Hiền (SN: 1983, trú tại: Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP.Hà Nội) di cùng với 2 hành khách đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP.HCM - Hà Nội.

Nữ hành khách dùng lời lẽ thô tục chửi bới nhân viên.(Ảnh: Cắt từ clip)

Tại đây, bà Lê Thị Hiền đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước nhưng yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 vali. Khi không được đồng ý, bà Hiền tỏ thái độ bức xúc, lớn tiếng, có lời lẽ thô tục với nhân viên hàng không, không hợp tác giải quyết vụ việc.

Sau đó bà Hiền đồng ý xách tay vail và đại diện hãng giải quyết cho đi chuyến bay trên. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển lên an ninh soi chiếu, khách làm mất thẻ lên máy bay và tiếp tục đến quầy 1A lớn tiếng thóa mạ nhân viên hàng không. Trước tính chất vụ việc phức tạp, hãng hàng không Vietnam Airlines đã quyết định hủy chuyến với bà Lê Thị Hiền để đảm bảo an ninh, an toàn.

Trong lúc hướng dẫn bà Hiền liên hệ với Cảng vụ hàng không miền Nam để giải quyết vụ việc, bà Hiền tiếp tục có hành vi to tiếng, chống người thi hành công vụ. Đồng thời, dùng tay xô đẩy, đánh vào người nhân viên an ninh hàng không, gây mất an ninh trật tự công cộng. Hiện, An ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã chuyển vụ việc trên cho Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.