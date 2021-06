TP HCM: Phong tỏa Block C của chung cư Bộ Công an ở TP Thủ Đức

Thứ Tư, ngày 09/06/2021 12:44 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng đang phong toả một Block chung cư Bộ Công an ở TP Thủ Đức do có người mắc Covid-19.

Theo ghi nhận, sáng 9-6, tổ công tác UBND phường An Khánh phối hợp với lực lượng công an, y tế phường phong tỏa Block C chung cư Bộ Công an (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM). Những cư dân tại Block này được tuyên truyền ở yên tại chỗ, không đi ra ngoài.

Lực lượng chức năng phong tỏa một Block chung cư Bộ Công an

Lực lượng chức năng đã dựng hàng rào, căng dây, kiểm tra những người ra vào rất nghiêm ngặt.

Được biết, việc phong tỏa Block C chung cư Bộ Công an do có ca liên quan đến Covid-19 đến nay được xác định dương tính. Trường hợp mắc Covid-19 này là bệnh nhân D.N.K.H. đã được cách ly từ ngày 1-6 vì làm chung với ca mắc liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Ngoài ra, tại chung cư còn có 3 trường hợp tiếp xúc gần với F0 và đã được đưa đi cách ly tập trung cùng thời gian trên.

