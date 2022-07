Nóng trong tuần: "Thần đèn" dùng con lăn di dời ngôi nhà 4 tầng thì tầng 1 đổ sụt

Chủ Nhật, ngày 31/07/2022 20:18 PM (GMT+7) Chia sẻ

"Thần đèn" dùng con lăn di dời ngôi nhà 4 tầng thì tầng 1 đổ sụt; Quy định khi gửi hàng xe khách người dân nhất định phải biết kể từ 1/9... là những tin nóng nhất tuần qua.

"Thần đèn" dùng con lăn di dời ngôi nhà 4 tầng thì tầng 1 đổ sụt

Tối 29/7, bà Phạm Thị Liên – Chủ tịch UBND phường Tô Hiệu, TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) cho biết, vào khoảng 18h chiều cùng ngày, một căn nhà 4 tầng trên địa bàn phường bất ngờ bị sụt 1 tầng.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, một nhóm “thần đèn” dùng con lăn để di dời ngôi nhà sang vị trí bên cạnh. Tuy nhiên do nền nhà yếu dẫn đến bị lún khiến tầng 1 sụt xuống. Ngôi nhà 4 tầng bị sụt 1 tầng, còn 3 tầng vẫn ở trên, bị nghiêng sang một bên.

“Rất may, thời điểm xảy ra sự việc không có ai ở trong ngôi nhà, chỉ có một công nhân ở gần đó bị xây xát nhẹ. Phường đã lập biên bản giữ nguyên hiện trường, yêu cầu chủ nhà không thực hiện nội dung tiếp theo, quây, đặt cảnh báo bên cạnh để người dân không đến”, bà Liên nói.

Phản cảm vụ chơi teambuiding quá sung, cởi áo ngực trên bãi biển Cửa Lò

Ngày 29/7, liên quan đến vụ việc nhóm du khách nữ lột áo ngực chơi team building tại biển Cửa Lò, làm “dậy sóng” cộng đồng mạng, ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TX Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết, phòng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với người đứng ra tổ chức sự kiện.

Chiếu theo quy định tại Nghị định 144 của Chính phủ, cá nhân này bị xử phạt hành chính ở mức từ 300.000 - 500.000 đồng.

Tối 29/7, bà N.T.H (trú TP.Việt Trì, Phú Thọ) - đại diện Công ty TNHH Thương mại Như Nguyện cho biết, đã làm tường trình gửi phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò (Nghệ An) liên quan đến vụ nhân viên của công ty này cởi áo ngực chơi team building ở bãi biển Cửa Lò.

Theo bà H., sự việc xảy ra là ngoài mong muốn, bản thân bà cũng không lường trước được. “Chúng tôi chỉ muốn tạo không khí vui chơi ở bờ biển cho mọi người. Thế rồi, trong lúc chơi, có chị em hào hứng quá, muốn giành chiến thắng quá nên lột bỏ áo, để ngực trần chơi lấy nước biển. Tôi nghĩ họ cũng không có mục đích xấu, chỉ ham quá thôi”, bà H. cho biết.

Bà H. thừa nhận việc nhân viên “quá sung” trong lúc chơi, cởi cả áo lót là rất phản cảm tại nơi công cộng. Do vậy, công ty này mong muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến du khách, người dân Cửa Lò.

Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch UBND Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Ngày 26/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định phê chuẩn Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định 898, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trước đó, chiều 22/7, với 100% đại biểu HĐND thành phố Hà Nội có mặt tán thành, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Lê Thu Vân ra trình diện

Bà Lê Thu Vân đêm qua 27/7. Ảnh: LK

Đêm 27/7, bà Lê Thu Vân đã gặp 1 trong 5 luật sư đang bào chữa cho các bị can trong vụ Tịnh thất Bồng Lai. Tại cuộc gặp này, bà Vân đã nhờ luật sư tư vấn và hướng dẫn bà Vân ra trình diện với cơ quan chức năng.

Bà Lê Thu Vân (SN 1957) bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố ngày 10/5/2022, để điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bà Vân đã rời khỏi nơi cư trú nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã quyết định tách ra một vụ án hình sự khác, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Con trai cựu Bộ trưởng Y tế được điều về Cần Thơ để bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Y tế

Tháng 9/2019, ông Hoàng Quốc Cường (trái) được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. HCM cho đến nay. Ảnh: Cổng thông tin Viện Pasteur TP.HCM

Ngày 28/7, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký Quyết định điều động ông Hoàng Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, về nhận công tác tại UBND TP Cần Thơ để bổ nhiệm chức vụ Giám đốc sở Y tế TP.

Hiện, UBND TP Cần Thơ đang thực hiện quy trình, thủ tục để bổ nhiệm ông Cường.

Ông Hoàng Quốc Cường (40 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Trị), trình độ học vấn: Tiến sĩ dịch tễ học, bác sĩ đa khoa. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Ông Hoàng Quốc Cường là con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Quy định khi gửi hàng xe khách người dân nhất định phải biết kể từ 1/9

Từ 1/9, gửi hàng trên xe khách phải cung cấp ít nhất 5 thông tin

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; có hiệu lực từ ngày 1-9.

Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hoá không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi cung cấp đầy đủ, chính xác 5 thông tin gồm: Tên hàng hoá, họ và tên, địa chỉ, số CMND/CCCD, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận. Đối với cân nặng hàng hóa có thể yêu cầu hoặc không.

Như vậy, từ 1/9, khi muốn gửi hàng hóa trên xe khách thì người gửi bắt buộc phải cung cấp các thông tin trên cho tài xế.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-34-than-en-34-dung-con-lan-di-doi-ngoi-nha-4-tang-thi...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-34-than-en-34-dung-con-lan-di-doi-ngoi-nha-4-tang-thi-tang-1-o-sut-a562360.html