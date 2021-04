Nóng trong tuần: Hơn 200 cán bộ Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc, đâu là nguyên nhân?

Hơn 200 cán bộ Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc, đâu là nguyên nhân? Youtuber Lê Chí Thành bị khởi tố bắt tạm giam... là những tin nóng nhất 24h qua.

Hơn 200 cán bộ Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc, đâu là nguyên nhân?

Tối 13/4, Tiến sĩ- bác sĩ Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết từ 1/2/2020 đến cuối tháng 3/2021 số lượng người lao động tại đây thôi việc và chuyển công tác là 221 người.

Tuy nhiên, theo ông Thành, trong năm qua bệnh viện ký hợp đồng mới với 506 người. Phần lớn là nhân lực chất lượng cao. Hiện tại, tổng số nhân viên bệnh viện là gần 4.300 người. Việc này không ảnh hưởng đến các hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai

Ông Thành có đưa ra 4 lý do khiến nhân viên nghỉ việc, chuyển việc: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nguồn thu nhập cán bộ, nhân viên trong bệnh viện bị giảm, cộng thêm nhiều áp lực công việc; Do bệnh viện tự chủ nên một số đơn vị không còn phù hợp; Áp lực tâm lý do một số lãnh đạo bệnh viện lại vướng vào vòng lao lý và cơ quan điều tra, thanh tra Chính phủ; Do áp lực đổi mới.

Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị y tế công đầu tiên của Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ giai đoạn 2020-2021.

Kể từ khi bệnh viện tự chủ tất cả đều công khai minh bạch. Trước đây không có chuyện thu chi tài chính từng đơn vị được công bố công khai, giờ hàng tuần phải báo cáo trước toàn bệnh viện. Công khai hoạt động chuyên môn của từng đơn vị. Từng đơn vị thu chi bao nhiêu… Chính vì những công khai minh bạch, chỉ đạo chuẩn chỉ như vậy sẽ hạn chế lỗi, sai phạm, thu không hợp lý.

Bắt Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Sáng 13/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, vào tháng 5/2020, trên mạng xã hội YouTube xuất hiện một đoạn clip với tựa đề "Nghi vấn Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) Thanh Hóa nhận hối lộ" gây xôn xao dư luận. UBND thị xã Nghi Sơn ngay sau đó đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ.

Ông Tùng bị bắt về tội lơi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Thời điểm đó, ông Hồ Đình Tùng đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (người xuất hiện trong clip) cũng có đơn tố việc ông bị nhóm người mang clip đến dọa và tống tiền.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người liên quan để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Lễ hội Đền Hùng năm 2021 sẽ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội

Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm 2021 được tổ chức trong 2 ngày 17/4 và 21/4 (tức ngày 6 và 10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ).

Theo Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hồi Đền Hùng năm Tân Sửu 2021 sẽ chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội để bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ diễn ra ngày 17/4; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày Giỗ Tổ và Lễ dâng hoa tại Bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong" diễn ra ngày 21/4.

Youtuber Lê Chí Thành bị khởi tố bắt tạm giam

Chiều 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Chí Thành (sinh năm 1983, thường trú huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; hiện ngụ tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM) về tội “Chống người thi hành công vụ”

Thời gian gần đây, Thành lên mạng xã hội YouTube nhận là người chống tham nhũng, tiêu cực và thường nói về các “án oan”.

Bị can Lê Chí Thành

Thời gian gần đây, Lê Chí Thành đã từng nhiều lần thực hiện hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó tán phát lên mạng xã hội, mục đích là thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự.

