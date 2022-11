Nóng trong tuần: Xe Wave Alpha biển ngũ quý 9 siêu VIP được trả giá 1,6 tỷ đồng, chủ nhân chưa bán

Cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn hối lộ các cựu lãnh đạo Đồng Nai hơn 43 tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án, đề nghị truy tố 36 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ…" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC, dù đang bỏ trốn và bị Bộ Công an truy nã vẫn bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái; cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành; cựu giám đốc Sở Y tế, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ về tội Nhận hối lộ.

Bà Nhàn và các bị can đang trốn truy nã

Theo cáo buộc, bà Nhàn thành lập Công ty AIC, chỉ đạo thuộc cấp thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty "quân xanh" để được trúng hàng loạt gói thầu.

Tại Đồng Nai, bà Nhàn lợi dụng mối quan hệ với ông Trần Đình Thành (bí thư Tỉnh ủy) để nhờ ông này giới thiệu, tạo điều kiện cho AIC tham gia và trúng thầu.

Được lãnh đạo tỉnh “bật đèn xanh” cùng hàng loạt chiêu trò vi phạm pháp luật, AIC đã trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai với trị giá hơn 665 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 150 tỉ đồng.

CQĐT xác định bà Nhàn đã đưa hối lộ cho cựu bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành 14,5 tỉ đồng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái 14,5 tỉ đồng và cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỉ đồng.

Đến nay, gia đình ông Trần Đình Thành đã nộp 14,5 tỉ đồng – toàn bộ số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ - để khắc phục hậu quả. Tương tự, gia đình cựu chủ tịch Đinh Quốc Thái nộp 14,5 tỉ đồng, gia đình cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ nộp 10 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phong tỏa hơn 107 tỉ đồng trong bốn tài khoản của Công ty AIC, đồng thời kê biên 2 biệt thự cùng 6 căn hộ chung cư của bà Nhàn, kê biên thửa đất rộng hơn 4.000m2 đứng tên Công ty CP bất động sản AIC.

Chính thức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng

Chiều 11/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Quốc hội quyết nghị từ ngày 1/7/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Từ ngày 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25 của Bộ Chính trị.

Xe Wave Alpha biển ngũ quý 9 siêu VIP được trả giá 1,6 tỷ đồng, chủ nhân chưa bán

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bàn giao biển số 29C1–999.99 cho một chủ xe máy vào ngày 11/11.

Anh Thanh và biển số xe ngũ quý 9 mà chị gái anh bấm được

Chủ nhân của chiếc xe trên là chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo anh Thanh, em trai chị Thuỷ, vào khoảng 9h sáng 11/11, anh đi cùng chị gái đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để đăng ký và bấm biển cho chiếc xe máy Wave Alpha. Tại đây, chị Thủy đã may mắn bấm trúng biển số 29C1–999.99.

Anh Thanh cho biết thêm, sau khi bấm trúng biển ngũ quý 9, rất nhiều người đã gọi điện cho chị gái anh hỏi mua xe và trả giá. Đặc biệt đã có người trả hơn 1,6 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe nhưng chị Thủy chưa đồng ý.

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam

Ngày 10/11, lãnh đạo VKSND TP.HCM cho biết đang nghiên cứu kết luận điều tra bổ sung của công an cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Lãnh đạo VKSND TP.HCM cũng xác nhận đã ra lệnh tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Trong quá trình bà Hằng bị tạm giam, con trai bà là ông Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, ngụ quận 7, TP HCM) cho biết đã gửi đơn đến VKSND TP.HCM và Công an TP.HCM xin nộp 10 tỉ đồng để bảo lãnh cho mẹ mình tại ngoại. Tuy nhiên, đơn của ông Tuấn không được chấp nhận.

Theo kết luận điều tra bổ sung, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để công kích, xúc phạm nhân phẩm nhiều cá nhân. Mặc dù các cơ quan chức năng đã cảnh báo nhưng bà Hằng không dừng lại mà có lời lẽ thô tục trên mạng xã hội để chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người.

Liên quan đến vụ án, Công an TP.HCM cũng mở rộng điều tra, làm việc với các cá nhân, ekip hỗ trợ bà Hằng livestream.

Tích góp được 6kg tiền lẻ, hai bé gái mua lắc vàng để bố đeo cho đẹp

Câu chuyện “dùng cả kg tiền lẻ mua lắc vàng” của chị em bé Võ Đoàn Xuân Nhi (13 tuổi, xã Đức Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) được nhiều người khen ngợi.

Anh Tấn cùng con gái mang tiền đến tiệm vàng

Bố bé Nhi là anh Võ Hữu Tấn (43 tuổi) cho biết, người được con tặng lắc vàng chính là anh.

Theo anh Tấn, gia đình anh bán phở khoảng 8 năm nay. Mỗi ngày bán xong, các bé đều xin bố mẹ từ 1.000 đến 2.000 đồng hoặc bớt tiền ăn sáng để bỏ vào trong thùng đựng nước loại 20 lít. Mục đích của hai con là để dành tiền mua ô tô về quê ở Bến Tre cho đỡ nắng mưa.

Nhưng thấy tay bố bị tai nạn lao động xấu nên hai con của anh quyết định dùng số tiền tiết kiệm này để mua cho bố cái lắc tay bằng vàng đeo cho đẹp.

Theo anh Tấn, số tiền các bé tích góp được nặng hơn 6kg và phải mất hơn một ngày, 3 cha con anh mới đếm xong số tiền. Tổng cộng, hai bé để dành được gần 29 triệu đồng nhưng bớt lại một ít để lại. Với số tiền này, anh Tấn và con gái chọn mua một chiếc lắc tay bằng vàng trị giá 27,7 triệu đồng.

