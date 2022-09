Nóng trong tuần: Diễn biến nóng vụ “hot girl Tina Dương” bị tố lừa đảo 17 tỷ đồng

Chủ Nhật, ngày 18/09/2022 19:26 PM (GMT+7) Chia sẻ

Diễn biến nóng vụ “hot girl Tina Dương” bị tố lừa đảo 17 tỷ đồng; "Người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén qua đời ở tuổi 60;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần.

Diễn biến nóng vụ “hot girl Tina Dương” bị tố lừa đảo 17 tỷ đồng

N.T.V.A tại trụ sở công an. Ảnh: DT

Sáng 18/9, Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã cử cán bộ đến công an xã Bình Tân (huyện Bắc Bình) để làm việc với N.T.V.A (27 tuổi, Tina Dương, quê Bắc Giang), là người có biệt danh "hot girl Bắc Giang" bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng.

Trước đó, Công an TP Phan Thiết nhận được đơn của ông N.M.N. (37 tuổi, ngụ TP HCM) tố cáo N.T.V.A tự xưng là người của "Tổng cục 5" và giám đốc một công ty ở tỉnh Bình Thuận, rồi dùng các chiêu thức tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Qua làm việc, bước đầu A cho biết, đến nhà người quen ở xã Bình Tân để chơi nhiều ngày qua. Để làm rõ thông tin về đơn tố cáo của ông N.M.N, Công an TP Phan Thiết đã mời V.A về trụ sở làm việc.

Ngoài đơn tố cáo của ông N.M.N, hiện công an cũng đang xác minh đơn của một cá nhân khác tố cáo N.T.V.A lừa đảo 17 tỷ đồng.

"Người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén qua đời ở tuổi 60

Ông Nén cùng mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Lâm và em vợ là Nguyễn Thị Tiến, đều là người bị oan trong Vụ án vườn điều ngày 29/11/2015, sau khi ông Nén được trả tự do.

Ông Huỳnh Văn Nén (SN 1962, thường được gọi là “người tù thế kỷ”, ở thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) qua đời vào sáng 13/9, tại bệnh viện ở Vũng Tàu. Các con và vợ ông Nén được công an địa phương báo tin về cái chết của ông Nén tại bệnh viện và yêu cầu gia đình liên hệ với bệnh viện để nhận thi thể. Trong ngày 13/9, bà Nguyễn Thị Cẩm đã đến Vũng Tàu để nhận thi thể về nhà lo hậu sự. Tang lễ đang được tổ chức tại gia đình ở khu phố 2, thị trấn Tân Minh.

Ông Huỳnh Văn Nén là người duy nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam mang 2 án oan về tội Giết người.

Cuối năm 2015, ông Nén được TAND tỉnh Bình Thuận công khai xin lỗi tại địa phương do công an tìm được hung thủ giết bà B. Sau đó, TAND tỉnh Bình Thuận công bố tiền bồi thường đạt được thỏa thuận với ông Nén là hơn 10 tỷ đồng.

Nguyên nhân chồng cầm dao chém lìa 2 cánh tay vợ

Nạn nhân bị người chồng chém đứt lìa 2 cánh tay

Trưa 15/9, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tam An, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 13/9, sau khi gặng hỏi, vợ của Bình là chị T (27 tuổi) đã thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác. Bình đi xuống nhà bếp lấy dao tấn công vợ. Chị T. đưa tay lên đỡ và bị chém đứt lìa cả 2 tay. Bình băng bó vết thương cho vợ rồi gọi điện cho người thân đến đưa đi cấp cứu.

Bình đến công an xã Tam An đầu thú sau đó.

Nguyên nhân nam thanh niên bị đâm gục giữa phố Hà Nội, cô gái đi cùng bị cưỡng ép lên ô tô

Tối 15/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng có nội dung một thanh niên đang điều khiển xe máy chở theo cô gái thì bất ngờ bị 1 đối tượng dùng hung khí đâm gục ở phố Láng Hạ, quận Đống Đa.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, trong lúc nạn nhân đang di chuyển chở theo cô gái thì bất ngờ bị chiếc ô tô áp sát, ép phải dừng xe vào lề đường. Lập tức, 1 đối tượng xuống xe ô tô từ ghế sau đã xông tới, dùng hung khí đâm gục nạn nhân rồi cưỡng ép cô gái đi cùng lên ô tô, rời khỏi hiện trường. Nam thanh niên bị đâm đã tử vong.

Camera an ninh ghi lại cảnh nam thanh niên bị đâm gục giữa phố Hà Nội.

Ngày 16/9, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm Lê Văn Thức (SN 1993, quê tỉnh Lạng Sơn) để làm rõ hành vi Giết người.

Lực lượng công an cũng đã giải cứu thành công cô gái bị Thức ép lên xe ô tô. Tại cơ quan công an, Thức khai nhận nguyên nhân gây án do mâu thuẫn tình cảm giữa Thức và 2 nạn nhân.

Lời khai mâu thuẫn vụ gửi con chữa bệnh nhận về hũ tro

Sau khi đem con trai vào Lâm Đồng bàn giao cho ông L.M.Q (SN 1977, ngụ TP Huế) nuôi dưỡng và chữa trị bệnh chậm phát triển với giá 200 triệu đồng/tháng, thời gian điều trị kéo dài khoảng vài năm, gia đình ông N.H.N (ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bất ngờ nhận được hũ tro cốt được cho là con trai mình từ ông Q. Nghi ngờ con trai bị xâm hại dẫn đến tử vong, gia đình ông N đã có đơn tố cáo sự việc tới cơ quan chức năng.

Ngôi nhà mà M.Q thuê cho cháu bé ở

Ngay khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm của ông N.H.N từ Công an TP Huế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập ông L.M.Q (khi đó tạm trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) lên lấy lời khai.

Bước đầu, ông Q khai nhận, khi đem cháu N.L.M.Q về địa chỉ 54/39, đường Phan Chu Trinh, TP Bảo Lộc để chăm sóc và chữa bệnh chậm phát triển được ít hôm thì cháu bé nhiễm COVID-19. Sau vài ngày điều trị, rạng sáng 25/3, cháu bé đã tử vong.

Ông Q còn khai rằng, sợ làm ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lý gia đình ông N, ông đã không báo sự việc cháu Q đã tử vong. Ông này cũng không thông báo sự việc trên tới chính quyền địa phương.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, ông Q vào gọi bà C.T.T.B (SN 1983, là người giúp việc cho ông Q) dậy, nói là chở ông đi công việc. Lúc này bà B chưa biết cháu bé tử vong.

Khi tới tỉnh Lâm Đồng, ông Q nói bà B ra đường lớn chờ còn ông ở lại rồi tự hỏa thiêu xác cháu bé ngay trong xô sắt.

Tới sáng 27/3, ông Q đã liên hệ với gia đình nạn nhân, đem hũ tro cốt tới bàn giao và thông báo về nguyên nhân cái chết của cháu Q.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-dien-bien-nong-vu-hot-girl-tina-duong-bi-to-lua-ao-17...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-dien-bien-nong-vu-hot-girl-tina-duong-bi-to-lua-ao-17-ty-ong-a570243.html