Nóng trong tuần: Tượng nữ hoàng băng giá Elsa phiên bản “biến dạng” ở Sa Pa bị tháo dỡ

Chủ Nhật, ngày 25/07/2021 20:00 PM (GMT+7)

Tháo dỡ tượng Nữ hoàng băng giá Elsa phiên bản “biến dạng”; Hà Nội và TP. HCM cùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng… là những tin tức nóng nhất trong tuần qua.

Tháo dỡ tượng Nữ hoàng băng giá Elsa phiên bản “biến dạng”

Ngày 19/7, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về một bức tượng mô phỏng theo Nữ hoàng băng giá Elsa – một nhân vật trong bộ phim hoạt hình Frozen của Walt Disney. Bức tượng này được đặt trong khu check-in An Sa Pa (thị xã Sa Pa, Lào Cai).

Ngay sau khi xuất hiện, bức tượng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đa phần mọi người đánh giá bức tượng này không đẹp, có nhiều lỗi so với hình ảnh của Elsa trên phim.

Tượng nữ hoàng băng giá Elsa ở Sa Pa phải tháo dỡ. Ảnh: Lào Cai Online.

Ngay sau đó, chính quyền thị xã Sa Pa đã đình chỉ thi công công trình này.

Qua kết quả kiểm tra ban đầu, bức tượng được Công ty CP Đầu tư An Sa Pa Queen vận chuyển về, đặt trên mái tầng 2 của khu nhà cũ. Tượng là dạng tượng đúc sẵn, không phải xây dựng tại chỗ. Bức tượng cao khoảng 3m, bề rộng tuyệt đối khoảng 3m.

Sau đó, ngày 20/7, UBND thị xã tiếp tục ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư chủ động tháo dỡ, nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế. Lý do tháo dỡ vì công trình này chưa được công nhận là điểm du lịch và chưa có giấy phép xây dựng. Đến ngày 22/7, bức tượng đã được tháo dỡ xong.

Ngoài bức tượng Nữ hoàng băng giá Elsa, điểm check-in An Sa Pa cũng từng khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng khi cho đặt bức tượng Nữ hoàng tự do mô phỏng theo tượng ở bên Mỹ. Tuy nhiên, đa phần mọi người đều đánh giá đây là phiên bản lỗi.

Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố do can thiệp trái luật vào hoạt động đấu thầu

Ngày 24/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và một số đơn vị liên quan, được tách ra từ vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan theo Quyết định tách vụ án hình sự ngày 07/01/2021, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Ông Nguyễn Đức Chung - nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bị khởi tố thêm tội

Trước đó, ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án và Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Chung - nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gói thầu số hoá hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Gia đình 4 người đạp xe từ Đồng Nai đã về đến Nghệ An

Những ngày đầu tháng 7, tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam diễn biến phức tạp. Do thất nghiệp nhiều tháng, ngày 9/7, gia đình bà Nguyễn Thị Hương (SN 1971, trú xóm 6, xã Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An) đang làm thuê tại Đồng Nai đã quyết định bán chiếc điện thoại mua 2 xe đạp cũ rồi chở nhau về nhà.

Theo kế hoạch, 4 người trong gia đình bà Hương sẽ đạp xe khoảng 1.400km để về quê tại Nghệ An. Con trai chở bà Hương, còn con gái thì chở theo cháu ngoại 12 tuổi. Nếu sức khỏe tốt thì gia đình bà phải đạp xe hơn 1 tháng nữa mới về đến quê nhà.

Sau 10 ngày ròng rã đạp xe, gia đình bà Hương đã vượt quãng đường gần 300km

Sau 10 ngày ròng rã đạp xe, gia đình bà Hương đã vượt gần 300km. Tới địa phận huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), họ gặp chốt kiểm soát nên chủ động xuống khai báo y tế. Khi biết được hoàn cảnh của gia đình, các chiến sỹ công an cũng như người dân địa phương tại đây đã hỗ trợ thực phẩm.

Một số người sau đó đã chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội về câu chuyện của gia đình bà Hương và nhận được rất nhiều sự đồng cảm. Biết tin, một số nhà hảo tâm tìm đến tận nơi trao tặng tiền giúp gia đình có chỗ ăn nghỉ và mua vé tàu cho gia đình về quê.

Đến ngày 22/7, 4 mẹ con bà Hương đã về đến ga Vinh, Nghệ An. UBND huyện Nghi Lộc bố trí xe y tế đón 4 mẹ con về cách ly tập trung tại xã Nghi Xá.

Hà Nội và TP. HCM cùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng

Trong một tuần qua (từ 19-25/7), có tổng cộng 44.516 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Như vậy, tính đến chiều ngày 25/7, Việt Nam có tổng 98.465 ca mắc, trong đó có 2.178 ca nhập cảnh và 96.287 ca mắc trong nước. Số ca tử vong trong tuần là 36 ca.

Tại Hà Nội: Bắt đầu từ 6h ngày 24/7, TP. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố trong 15 ngày theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Chính phủ để thực hiện các công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng trong ngày 24/7, Hà Nội tạm thời cấm đội ngũ giao hàng (shipper) của các app công nghệ, các nhân viên giao hàng của doanh nghiệp bưu chính, siêu thị vẫn được hoạt động.

Bắt đầu từ 6h ngày 24/7, TP. Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố trong 15 ngày

Tại TP HCM: Chiều 23/7, UBND TP.HCM đã quyết định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 1/8, có thể kéo dài thêm 2 tuần nếu cần thiết. Trước đó, TP.HCM thực hiện giãn cách toàn TP theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ 9/7 để phòng, chống dịch COVID-19.

Dự kiến, ngày mai 26/7, UBND TP.HCM sẽ có văn bản quy định đối tượng, nhiệm vụ, thời gian di chuyển ngoài đường. Thành phố cũng có thể sẽ giới hạn khung giờ nhất định cho người dân ra đường, ví dụ sau 18h thì những hoạt động nào không được thực hiện.

