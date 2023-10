Nóng trong tuần: Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Chiều 27/10, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo phương án đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp.

Trước đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội gửi lấy ý kiến 16 bộ, cơ quan liên quan, trong đó 13 bộ, cơ quan có ý kiến tham gia.

Về phương án nghỉ Tết Âm lịch, có 13/13 ý kiến chọn phương án nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

Phương án 1 được đề xuất, người dân được nghỉ trước Tết 2 ngày và 5 ngày sau Tết bao gồm cả nghỉ bù

Sau khi tổng hợp các ý kiến, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất dịp nghỉ Tết Âm lịch 2024 công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày (bao gồm 5 ngày nghỉ tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động).

Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 8/2/2024 Dương lịch đến hết thứ Tư ngày 14/2/2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Ngoài phương án Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và đa số các bộ, cơ quan đề xuất, Bộ cũng đưa ra thêm phương án thứ 2 để Chính phủ lựa chọn. Phương án 2 là nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ban hành kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

Bộ Công an cũng đề nghị truy tố bị can Trịnh Văn Quyết; Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga (cùng là em gái ông Quyết) và Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch Tập đoàn FLC, về tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, có 16 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Ông Trịnh Văn Quyết thời điểm chưa bị khởi tố

Theo kết luận điều tra, từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ năm 2014 đến năm 2016, các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Xây dựng Faros.

Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, từ năm 2014 đến tháng 9-2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.100 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Faros lên 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM để bán chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn lãnh thêm 10 năm tù

Chiều 26/10, sau 4 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra phán quyết cuối cùng đối với 16 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu tại Dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh.

HĐXX tuyên phạt 14 bị cáo phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, hai bị cáo tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn – cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC 10 năm tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là vụ án thứ ba bà Nhàn bị xử lý hình sự trong khi đang trốn truy nã. Cuối năm 2022, với vai trò là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị TAND Hà Nội tuyên phạt 30 năm tù. Ở vụ án thứ hai đang điều tra, bà Nhàn cũng bị cáo buộc vi phạm đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh.

4 du khách bị lũ cuốn tử vong ở Làng Cù Lần

Khoảng 14h ngày 24/10, chiếc xe u-oát do lái xe của khu du lịch Làng Cù Lần chở 4 du khách đang chạy dọc suối Cạn (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) để trải nghiệm thì bất ngờ bị cuốn trôi bởi dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về.

Tìm kiếm du khách bị lũ cuốn ở Suối Cạn

Hậu quả, xe u-oát bị lật úp, lái xe may mắn bơi được lên bờ, còn 4 du khách bị lũ cuốn trôi.

Sau một hồi tìm kiếm, nhân viên khu du lịch đã tìm thấy 2 người, trong đó 1 người đã tử vong, 1 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại cách hiện trường hơn 2 km.

Công an thông tin vụ nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp "chồng đầu đi xe máy"

Ngày 25/10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã thông tin về các đoạn clip 2 nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ – Quốc Nghiệp không đội mũ bảo hiểm “chồng đầu” gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, khoảng tháng 9/2023 hai nghệ sĩ xiếc là Quốc Cơ – Quốc Nghiệp ký hợp đồng ghi hình quảng cáo cho một công ty bán xe máy điện. Địa điểm hai nghệ sĩ xiếc biểu diễn là đoạn đường nằm trong cụm chung cư thuộc phạm vi quản lý của chủ đầu tư là Công ty Thuận Việt, nằm trên khu phố 7, phường An Khánh, TP Thủ Đức.

Hai nghệ sĩ thực hiện động tác chồng đầu lên nhau có sự hỗ trợ, giám sát của nhiều người. Ảnh cắt từ clip.

Bước đầu, Công an TP Thủ Đức nhận định vụ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp điều khiển xe máy điện "chồng đầu" có bản chất khác với vụ việc của người mẫu Ngọc Trinh điều khiển mô tô biểu diễn trên tuyến đường giao thông.

Khi thực hiện quay phim, ghi hình có đầy đủ các đội ngũ sáng tạo, sản xuất, kỹ thuật, hậu cần, diễn viên, trang thiết bị, phương tiện, người bảo hộ, diễn viên đóng thế, khu vực quay phim ghi hình có rào chắn, bảo vệ gác chắn không để người không phận sự vào khu vực đang ghi hình; có đội ngũ y tế; có bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ đội ngũ sản xuất, diễn viên...

Công an TP Thủ Đức nhận định đây là vụ việc hành chính, không có dấu hiệu tội phạm. Qua xác minh, khu vực quay phim, ghi hình là tuyến đường chưa được kết nối giao thông vào mạng lưới giao thông đường bộ nên không thuộc sự điều chỉnh của Luật Giao thông đường bộ.

Đến trưa 27/10, trên Fanpage chính thức của hai anh em nghệ sĩ Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã đăng tải bài viết "Xin chân thành xin lỗi" về vụ chồng đầu lái xe máy, không đội mũ bảo hiểm trong clip quảng cáo gây xôn xao những ngày vừa qua.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]