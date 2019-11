Nóng trong tuần: Thông tin đau lòng vụ 39 người chết trên xe container ở Anh

Chủ Nhật, ngày 03/11/2019 20:00 PM (GMT+7)

Xác nhận có người Việt trong vụ 39 người chết trên xe container ở Anh và thông tin về biển số siêu đẹp 51G - 999.99 vừa có chủ là những tin tức nóng nhất tuần qua.

Nóng nhất tuần Sự kiện:

Có người Việt trong vụ 39 người chết trên xe container ở Anh

Cảnh sát Anh đang tiếp tục mở rộng vụ việc 39 người chết trên xe container có nạn nhân là người Việt Nam.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 1/11/2019, cảnh sát hạt Essex vừa thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông Bắc London, Anh.

Rạng sáng 2/11 (giờ Việt Nam), đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã chia sẻ với phóng viên những thông tin mới nhất liên quan vụ 39 thi thể trong một container tại Anh.

Theo đó, đại diện Đại sứ quán Việt Nam cho biết, Đại sứ quán vô cùng đau buồn trước phát hiện ban đầu của cảnh sát hạt Essex, rằng trong số các nạn nhân tử vong trong xe tải hôm 23/10/2019 tại hạt Essex (Anh) có công dân Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện danh tính cụ thể của các nạn nhân vẫn đang được xác định và xác nhận bởi các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Vương quốc Anh.

Về việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng.

Hiện Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sớm công bố thông tin.

Chủ nhân xe BMW biển số 51G - 999.99 được phong “bàn tay vàng trong làng bấm biển”

Biển số 51G - 999.99 vừa có chủ

Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an TP.HCM) vừa tiếp nhận hồ sơ về việc đăng ký mới biển kiểm soát 51G - 999.99 cho một chiếc ô tô BMW 330i.

Chủ nhân của chiếc ô tô nói trên đã bấm chọn số ngẫu nhiên vào thứ Sáu, ngày 1/11. Theo quy định, kết quả sẽ được trao cho người này sau 2 ngày làm việc (tức trừ thứ Bảy và Chủ nhật). Do đó, chủ nhân chiếc BMW sẽ chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký xe với biển số siêu đẹp “ngũ quý” nói trên trong tuần tới.

Theo quan niệm của người Việt, số 9 (cửu) mang ý nghĩa trường thọ và may mắn. Ý nghĩa của số 9 còn được hiểu là an lành, mọi điều thuận lợi và cuộc sống hạnh phúc. Ngoài ra, số 9 còn tượng trưng cho sự tròn đầy, viên mãn. Không những vậy, khi số 9 được lặp lại tới 5 lần (ngũ quý) thì ý nghĩa của nó càng nhân lên nhiều lần.

“Bàn tay vàng trong làng bấm biển. Chẳng cần nhìn cũng biết anh ấy rất đẹp trai phải không mọi người”, một trang Facebook chuyên thảo luận về xe viết dòng trạng thái vui về trường hợp biển số 51G - 999.99.

Bão số 5 càn quét Nam Trung Bộ

Cây cối ngã đổ trong bão số 5

Tối 30/10, bão số 5 (có tên quốc tế là Matmo) đã quét qua các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên với sức gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11 kèm mưa to. Cơn bão này đã gây gãy đổ hàng loạt cây xanh, tốc mái nhà dân, phá hỏng nhiều bảng hiệu quảng cáo,…

Tại Quảng Ngãi, theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến 10h sáng 31/10, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 11 người bị thương (huyện Đức Phổ: 4 người, huyện Mộ Đức: 4 người, thành phố Quảng Ngãi: 3 người) do cây ngã; 5 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 544 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp ở Quảng Ngãi đã bị ngập.

Tại Phú Yên, sáng 31/10, tại khu vực cầu Suối Kỷ, đoạn qua thôn Lãnh Trường (xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), người dân đã phát hiện một người đàn ông tử vong bên dưới chân cầu. Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) xác nhận vụ việc, nhưng khẳng định người này tử vong do tai nạn giao thông chứ không phải do bão.

Trong khi đó, tại Bình Định, hàng trăm cây xanh bật gốc ở khu vực thành phố Quy Nhơn, Tuy Phước; 477 nhà dân bị sập, hư hỏng; Kè bờ biển sạt lở 2.000m; 4.500ha lúa và các loại hoa mùa khác bị ngập; hàng chục cột điện gãy đổ... Tổng thiệt hại ước tính 250 tỷ đồng.

Cứu sống 12 người trôi dạt trên biển khi bão số 5 vừa quét qua

Chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cứu các thuyền viên của tàu Thành Công 999 tại hiện trường - Ảnh: TTXVN

Sau bảy tiếng “quần” nhau với mưa gió và sóng biển, các tàu cứu nạn đã tìm thấy 12 thành viên trên tàu Thành Công 999 gặp nạn.

Trước đó, tàu Thành Công 999 có trọng tải 6.095,6 tấn, chở 5.814,34 tấn đá rời vùng neo cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) vào lúc 17h ngày 30/10. Trong hành trình đến khu neo đậu Sơn Dương (Hà Tĩnh) thì gặp sự cố máy lái khiến tàu bị nghiêng trái khoảng 20 độ, tàu phát tín hiệu cứu nạn vào lúc 11h40 trưa cùng ngày.

Đến 11h53, các thành viên tàu Thành Công 999 thông báo rời tàu và tàu bị chìm. Thời điểm tàu chìm, trên tàu có tổng cộng 13 người. Trong khi đó, thời tiết trên biển có mưa, gió giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 3 - 5m…

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, các đơn vị cảng… khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 18h45, tàu cảnh sát biển CSB 3005 cho biết đã cứu được 12 người trên tàu Thành Công 999. Sức khỏe của các thuyền viên trên tàu gặp nạn bình thường, chỉ bị xây xước nhẹ; 1 số thành viên có biểu hiện hoảng loạn, không nhớ tên mình. Tuy nhiên, qua lời các thuyền viên thì số người trên tàu Thành Công 999 là 13 người chứ không phải 12 người như thông tin ban đầu.

Làm rõ thông tin nhân viên trung tâm đào tạo trẻ tự kỷ đánh học sinh

Một giờ tập của học viên Trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt (Nguồn: Fanpage trung tâm)

Ngày 30/10, trao đổi với PV, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn xác minh thông tin phản ánh của báo chí về việc nhân viên Trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt mắng chửi, dọa có dao trong cặp và đánh học sinh.

“Ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí, vào tối qua (29/10), phòng PA03 phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn đã đến địa chỉ của Trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt tại tầng 3 khu KTX trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Qua xác minh, bước đầu chúng tôi xác định trung tâm Tâm Việt đã không còn ở địa chỉ nói trên mà đã chuyển trụ sở về Đông Anh, Hà Nội từ ngày 30/9. Tuy nhiên, kể cả khi trung tâm đã chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm rõ những phản ánh về việc mắng chửi, đe dọa trẻ cũng như việc cơ sở vật chất không đủ điều kiện chăm sóc các cháu. Khi có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý”, Đại tá Lương thông tin.

Trước đó, ngày 29/10, báo chí đã phản ánh việc Trung tâm dạy trẻ tự kỷ Tâm Việt xảy ra sự việc giáo viên có những hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức với học viên là các em nhỏ bị tự kỷ tại đây. Ngoài việc mắng chửi, đe dọa, một nữ giáo viên còn ném bóng vào mặt một bé gái trong giờ luyện tập tung hứng bóng.