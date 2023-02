Nóng trong tuần: Thông tin cưỡng chế "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau" gây xôn xao

Thông tin cưỡng chế "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau" gây xôn xao

Ngày 16/2, tin từ UBND TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết đang trình phương án cưỡng chế "biệt phủ" xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản của ông Hồ An T. (ngụ xã Tân Thành, TP Cà Mau). Những ngày vừa qua, thông tin này đã ngay lập tức gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, không ít người dùng mạng xã hội cho rằng việc tháo dỡ sẽ gây lãng phí và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nên tạo điều kiện để chủ hộ hoàn thành thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, cũng có ý kiến mong muốn việc cưỡng chế được thực thi nhằm tạo sự răn đe và làm gương cho những trường hợp khác.

Trước đó, cộng đồng mạng "dậy sóng" khi tài khoản Facebook có tên "Ho Tap" liên tục đăng tải hình ảnh, clip... về quá trình xây dựng tòa nhà được giới thiệu là "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau".

Tuy nhiên, khi ngành chức năng vào cuộc kiểm tra thì xác định công trình đã xây dựng trên phần đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Sau đó, UBND xã Tân Thành đề nghị tạm ngừng thi công.

Theo báo cáo của UBND TP Cà Mau, ông T. đã xây dựng trên 2 thửa đất nuôi trồng thủy sản, không được chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Tai nạn thảm khốc 10 người tử vong ở Quảng Nam

Rạng sáng 14/2, xe ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo nhiều người lưu thông trên đường tỉnh 619. Khi đi đến địa phận Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo 92H-004.33 do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, ở Quảng Nam) điều khiển hướng cầu vượt Trường Hải - cảng Tam Hiệp.

Vụ tai nạn làm chết 10 người (trong đó 6 người chết tại hiện trường và 4 người chết tại bệnh viện). Ngoài ra, 11 người khác bị thương, ô tô khách lật ngửa, biến dạng sau va chạm.

Ngày 15/2, lãnh đạo Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết ban đầu, tài xế Trần Minh Nhật (người điều khiển xe container), khai rằng trong lúc điều khiển xe lưu thông trên đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp thì bất ngờ nghe một tiếng rầm lớn nên đã hoảng hốt đạp thắng và xe dừng lại sau đó. Người này khai lúc đó đường trống, ông không phát hiện chiếc xe khách chạy trên đường Võ Chí Công phía bên phải xe mình.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng

Theo dữ liệu từ Cục Đường bộ Việt Nam, vào thời điểm xảy ra tai nạn lúc 3 giờ 41 phút ngày 14/2, xe container lưu thông với tốc độ 30 km/giờ, trước đó 10 giây là 48 km/giờ. Trong khi đó, tuyến đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp cho phép chạy tối đa 70 km/giờ. Tốc độ xe khách lúc 3 giờ 40 phút là 69 km/giờ, trước đó 10 giây tốc độ xe là 73 km/giờ.

Ông Phan Chu Ký, Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành, cho biết địa điểm xảy ra tai nạn là ngã tư giao nhau, có đèn tín hiệu giao thông là đèn vàng nhấp nháy. Khi xảy ra tai nạn trời tối, có sương mù, tầm nhìn hạn chế.

Nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến một nữ sinh tử vong

Chiều 16/2, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế TP HCM, ông Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết, Công an quận 4 đã nhận được kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) về nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến một nữ sinh tử vong xảy ra vào ngày 18/1.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cung cấp thông tin vụ sập cửa hàng Circle K tại buổi họp báo

Theo bản kết luận giám định, vụ sập cửa hàng xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không bảo đảm chất lượng. Thời điểm xảy ra vụ việc, cửa hàng để hàng hóa nặng phía trên khiến sàn không chịu nổi sức đè, các mối hàn bị đứt gãy dẫn tới sự cố đau lòng.

Ông Hà cho hay từ kết luận này, Công an quận 4 sẽ tiếp tục điều tra, xác minh các vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cô đồng "đúng nhận, sai cãi" bị tố nhận tiền làm lễ chữa bệnh

Ngày 17/2, lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã nhận được nhiều đơn trình báo về việc “cô đồng” Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) nhận tiền để làm lễ chữa bệnh cho người dân.

Theo lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn, đến nay đơn vị đã nhận được khoảng 5 đơn của những người khác nhau có cùng nội dung trình báo về việc "cô đồng" này xem bói, chữa bệnh. Công an đang vào cuộc xác minh, làm hồ sơ, phân loại. Nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

“Cô đồng” Trương Thị Hương từng bị Công an thị xã Kinh Môn xử phạt

Trước đó, ngày 9/2, Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trương Thị Hương về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc” với mức phạt 7,5 triệu đồng. Hương là cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi" xem bói toán, có biểu hiện mê tín dị đoan gây sốt trên mạng xã hội.

Theo đó, Hương đã sử dụng tài khoản Facebook “Trương Hương” đăng tải video có nội dung cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan lên mạng xã hội. Khi mọi người đến xem sẽ đưa cho Hương lá trầu và quả cau, sau đó Hương bổ quả cau, rồi phán đoán về tình duyên, tài vận, sức khoẻ, vận hạn của mọi người.

Làm việc với công an, Hương thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, Hương cho biết việc quay, phát các video có nội dung xem bói như trên đều do một mình Hương làm

Người phụ nữ lăng mạ, đánh CSGT

Ngày 17/2, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, vào khoảng 11h20 ngày 16/2, tổ công tác CSGT- Công an huyện Bá Thước gồm 6 người, do Đại úy Bùi Tuấn Quý làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông.

Lúc này, cảnh sát phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lan, (SN 1998, ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo cho chị Lan biết lỗi vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Quá trình đại uý Quý lập biên bản, Nguyễn Thị Ngân (tên thường gọi là “Ngân gà”, SN 1979, ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, mẹ chồng của Lan) đến xin tổ công tác không lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lan.

Không được cảnh sát chấp nhận, Ngân đã có hành vi giật, vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới các cán bộ CSGT trong tổ công tác. Mặc dù tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng đối tượng Ngân không những không chấp hành mà còn liên tiếp chửi bới, dùng tay đánh cán bộ CSGT nên đã bị khống chế.

Sau khi bị khống chế, Ngân vẫn tiếp tục có những hành động dung tục, áp sát, lăng mạ, xúc phạm các cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã lập biên bản đối với Nguyễn Thị Ngân. Lãnh đạo Công an huyện Bá Thước (Thanh Hoá) cho biết, Ngân hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu thần kinh hay tâm thần.

Động đất mạnh 3,9 độ Richter ở Kon Tum

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, trận động đất 3,9 độ Richter xảy ra lúc 3 giờ 57 phút 54 giây (giờ Hà Nội) rạng sáng nay (18/2) trên địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Theo các chuyên gia, động đất có độ lớn 3.9 được xếp vào nhóm động đất nhỏ, ít có khả năng gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, với độ lớn này, người dân sống trên mặt đất khu vực xảy ra động đất có thể cảm nhận được rung chấn nhẹ.

Khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum là điểm nóng động đất suốt hơn 2 năm qua ở Việt Nam. Đáng lưu ý, trong tháng 2, động đất xảy ra dồn dập ở khu vực này.

Vị trí trận động đất sáng 18/2 ở Kon Tum. Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần.

Từ đầu tháng 2 đến nay, khu vực đã ghi nhận 24 trận động đất. Hầu như mỗi ngày khu vực này đều ghi nhận ít nhất một trận động đất, có ngày 2-3 trận. Hầu hết là động đất nhỏ, có độ lớn từ 2.5 đến 3.9.

Động đất ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum được các chuyên gia Viện Vật lý địa cầu nhận định là động đất kích thích, xảy ra do hồ chứa thủy điện tích nước, tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.

