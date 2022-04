Nóng trong tuần: Tạm khép lại vụ ly hôn ngàn tỉ của vợ chồng cà phê Trung Nguyên

Tạm khép lại vụ ly hôn ngàn tỉ của vợ chồng cà phê Trung Nguyên; Bắt thêm người giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết... là những tin nóng nhất tuần qua.

Tạm khép lại vụ ly hôn ngàn tỉ của vợ chồng cà phê Trung Nguyên

Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã mở phiên họp xem xét kiến nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc xem xét lại quyết định giám đốc thẩm (của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao) vụ tranh chấp ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên).

Theo đó, sau khi xem xét, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã không nhất trí với kiến nghị nói trên của Viện trưởng VKSND Tối cao.

Theo quy định của BLTTDS 2015, với việc Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao không nhất trí xem xét kiến nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao, xem như vụ án ly hôn này tạm khép lại.

Cô gái phóng hoả đốt nhà khiến 6 người thương vong bị khởi tố 2 tội danh

Ngày 9/4, chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Thanh Hải để điều tra về hành vi “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản” trong vụ phóng hoả khiến 6 người thương vong ở phường Phú Đô.

Hiện trường khu nhà trọ bị phóng hoả khiến 6 người thương vong

Trước đó, tối 31/3 tại khu nhà trọ trong ngõ 60, Tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm đã xảy cháy khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương (trong đó có 2 trẻ em) và một số tài sản bị hư hỏng nặng. Quá trình điều tra xác định, Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) là bị can gây ra vụ hoả hoạn trên bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm yêu đương.

Bắt thêm người giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết

Ngày 07/4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 03 tháng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán".

Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Trước đó, ngày 5/4, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS. Ngày 4/4, Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Trịnh Thị Minh Huế, thành viên Ban kế toán Tập đoàn FLC, về cùng tội danh. Bà Nga và bà Huế là em gái ông Trịnh Văn Quyết.

Bộ Y tế cấp “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân từ 15/4

Ngày 10/4, Bộ Y tế công bố 28.307 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.190.492 ca, trong đó có 8.529.706 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các cơ sở tiêm chủng trên cả nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19 bắt đầu từ ngày 8/4 để Bộ Y tế cấp “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày 15/4.

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở GD-ĐT về việc cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 30 quận, huyện tại thành phố đi học trực tiếp. Thời gian thực hiện từ thứ tư, ngày 6/4. Các trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày. Trẻ mầm non toàn thành phố Hà Nội đi học trực tiếp tại trường từ ngày 13/4.

